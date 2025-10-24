Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow Agra Expressway Road Accident, speeding bus going from Delhi to Bihar falls into a ditch
आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही तेज रफ्तार बस खाई में गिरी; मची चीख-पुकार

आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही तेज रफ्तार बस खाई में गिरी; मची चीख-पुकार

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में सड़क हादसा हो गया है। आगरा एक्सप्रेस-वे पर काकोरी इलाके में टोल प्लाजा दो के पास शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई।

Fri, 24 Oct 2025 12:38 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आगरा एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ में काकोरी इलाके में टोल प्लाजा दो के पास शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में बस में सवार 12 सवारियां चोटिल हो गई। पुलिस और टोल प्लाजाकर्मियों की मदद से उन्हें बस से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। सवारियां आंशिक रूप से चोटिल हुई। हालत सबकी सामान्य बताई जा रही है। चालक दिल्ली आनंद बिहार से 45 सवारियां लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी। इसमें अधिकतर सवारियां वह हैं जो अपने पैतृक आवास छठ पूजा में शामिल होने जा रही थी।

हादसा तड़के करीब चार बजे हुआ। तेज रफ्तार बस दिल्ली से आ रही थी। टोल प्लाजा दो के पास मेहंदीनगर गांव के सामने एकाएक अनियंत्रित होकर पलटी और खाईं में गिर गई। हादसे से चीख-पुकार मच गई। टोल प्लाजा कर्मी और पुलिस पहुंची। बस में फंसी सवारियों को निकाला। कुछ स्वत: निकलीं। हादसे में कविता सिंह, अरविंद कुमार, संजीव, पुनीत राजपूत, ममता, बद्री शाह, राकेश, प्रीति, संजीव, रोशनी और सागर और विक्की समेत 12 लोग चोटिल हुए।

ये भी पढ़ें:पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का वित्तीय अधिकार 5 गुना तक बढ़ा, सीएम योगी का बड़ा फैसला

उन्हें क्षेत्र स्थित सीएचसी ले जाया गया। जहां से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि ट्रैवेल एजेंसी को फोन किया गया। दूसरी बस मंगवाकर सवारियों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बस में सवार ज्यादातर लोग बिहार अपने पैतृक आवास छठ पूजा मनाने के लिए जा रहे थे। सभी की हालत सामान्य है।

चालक को झपकी आने से हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। तड़के जिस समय हादसा हुआ उस समय सारी सवारियां भी नींद में थी। हादसे के बाद क्रेन को मंगवाकर बस को उठाकर हटवाया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Road Accident News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |