आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही तेज रफ्तार बस खाई में गिरी; मची चीख-पुकार

आगरा एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ में काकोरी इलाके में टोल प्लाजा दो के पास शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे में बस में सवार 12 सवारियां चोटिल हो गई। पुलिस और टोल प्लाजाकर्मियों की मदद से उन्हें बस से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। सवारियां आंशिक रूप से चोटिल हुई। हालत सबकी सामान्य बताई जा रही है। चालक दिल्ली आनंद बिहार से 45 सवारियां लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी। इसमें अधिकतर सवारियां वह हैं जो अपने पैतृक आवास छठ पूजा में शामिल होने जा रही थी।

हादसा तड़के करीब चार बजे हुआ। तेज रफ्तार बस दिल्ली से आ रही थी। टोल प्लाजा दो के पास मेहंदीनगर गांव के सामने एकाएक अनियंत्रित होकर पलटी और खाईं में गिर गई। हादसे से चीख-पुकार मच गई। टोल प्लाजा कर्मी और पुलिस पहुंची। बस में फंसी सवारियों को निकाला। कुछ स्वत: निकलीं। हादसे में कविता सिंह, अरविंद कुमार, संजीव, पुनीत राजपूत, ममता, बद्री शाह, राकेश, प्रीति, संजीव, रोशनी और सागर और विक्की समेत 12 लोग चोटिल हुए।

उन्हें क्षेत्र स्थित सीएचसी ले जाया गया। जहां से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि ट्रैवेल एजेंसी को फोन किया गया। दूसरी बस मंगवाकर सवारियों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बस में सवार ज्यादातर लोग बिहार अपने पैतृक आवास छठ पूजा मनाने के लिए जा रहे थे। सभी की हालत सामान्य है।