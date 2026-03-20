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चार महिलाओं ने अपनी बहन को बांधा, सामने पति की हत्या दिखाई; लखनऊ का निर्मम कांड

Mar 20, 2026 02:04 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस पहुंची और विष्णु के शव को खून में सना पाया। पुलिस ने साक्षी को बचाया। बाद में उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उनके पिता, मां और चार बहनों ने उन्हें बांधकर विष्णु पर हमला किया था। पुलिस को साक्षी के शरीर पर भी चोट के निशान मिले थे।

चार महिलाओं ने अपनी बहन को बांधा, सामने पति की हत्या दिखाई; लखनऊ का निर्मम कांड

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रहने वाला विष्णु यादव और साक्षी सिंह का परिवार अब उजड़ चुका है। शरीर पर मार के कई गहरे जख्म लेकर विष्णु तड़पते हुए दुनिया से विदा हो गए, जो उन्हें साक्षी के ही परिवार ने दिए। सबसे दर्दनाक है कि साक्षी को उसके ही परिवार ने जानबूझकर ये दरिंदगी दिखाई। उसने असहाय और बेबस होकर पति को हंसते हुए शख्स से एक शव में बदलते देखा। गुनाह था, लव मैरिज करना। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में टूटी हुईं हड्डियों की गिनती शुरू हुई, तो सभी सहम गए।

विष्णु और साक्षी की कहानी

30 वर्षीय विष्णु प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। उन्होंने करीब चार साल पहले आशियाना निवासी तीर्थ नाथ की पुत्री साक्षी सिंह से प्रेम विवाह किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में पुलिस ने बताया है कि इस हत्या का मकसद विष्णु को सबक सिखाना था, क्योंकि दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी।

17 मार्च का वो दिन

खबर है कि 17 मार्च को साक्षी और विष्णु को सेक्टर 1, बंगला बाजार वाले आवास पर बुलाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं का कहना है कि यहां साक्षी को पकड़ कर बांध दिया गया और कमरे में बंद कर दिया। जबकि, विष्णु के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने अखबार से कहा, 'पीड़ित की पत्नी को बांधा गया, मुंह बंद किया गया और मारपीट के दौरान बंदी बनाकर रखा गया।'

रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया, 'आरोपियों ने विष्णु को लकड़ी के पट्टों और लोहे की छड़ से बार-बार तब तक मारा, जब तक कि वह मर नहीं गया।'

साक्षी ने सुनाई दरिंदगी की कहानी

डायल 112 पर कॉल मिलने के बाद पुलिस पहुंची और विष्णु के शव को खून में सना पाया। पुलिस ने साक्षी को बचाया। बाद में उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उनके पिता, मां और चार बहनों ने उन्हें बांधकर विष्णु पर हमला किया था। पुलिस को साक्षी के शरीर पर भी चोट के निशान मिले थे।

ये आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों, तीर्थराज सिंह, उसकी पत्नी सरोज देवी और उनकी बेटियों राधा, रत्ना, ज्योति और विधि को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए खून से सने लकड़ी के पट्टे और एक रॉड भी बरामद कर ली गई है।

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गहरे जख्म दिए

पोस्टमार्टम से पता चला है कि विष्णु के शरीर पर Ante mortem यानी मृत्यु-पूर्व 20 चोटें आई थीं, जिनमें से 16 अकेले सिर पर थीं। इन चोटों में कई गहरे घाव, अंदरूनी चोटें, खरोंचें, खोपड़ी की फ्रैक्चर और मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव शामिल थे। इसके अलावा चेहरे और गर्दन पर भी अतिरिक्त घाव पाए गए।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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