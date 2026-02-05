Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLucknow a retired soldier face was cut by Chinese manjha; a young man also died a tragic death from same cause yesterday
यूपी में मांझे से अब रिटायर फौजी का चेहरा कटा, कल भी हुई थी MR की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में मांझे से अब रिटायर फौजी का चेहरा कट गया है। चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से हैदरगंज में एमआर शोएब की मौत के 24 घंटे बाद गुरुवार को गोमतीनगर विस्तार में फिर रोंगटे खड़े देने वाला एक मामला सामने आया है।

Feb 05, 2026 08:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ में जानलेवा माझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से हैदरगंज में एमआर शोएब की मौत के 24 घंटे बाद गुरुवार को गोमतीनगर विस्तार में फिर रोंगटे खड़े देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां शहीदपथ किनारे स्थित इकाना हॉस्पिटल के पास बाइक सवार रिटायर्ड फौजी ब्रजेश राय का चेहरा मांझे से कट गया। वह निजी काम से निकले थे। उन्हें आनन फानन इकाना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक देख कमांड अस्पताल भेज दिया गया।

ब्रजेश राय अर्जुनगंज साईंदाता रोड पर स्थित सरजू नगर कालोनी में रहते हैं। परिवारीजनों के मुताबिक ब्रजेश कुछ साल पूर्व सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद कैंसर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। गुरुवार दोपहर वह घर के काम बाइक से गोमतीनगर गए थे। इस बीच शहीदपथ किनारे इकाना अस्पताल के पास एकाएक उनके चेहरे पर मांझा फंस गया। चेहरा कट गया बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। आस पड़ोस के लोग दौड़े। आनन फानन ब्रजेश को उठाया। राहगीर उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार हुआ।

अस्पताल प्रबंधन ने ब्रजेश के परिवारीजनों को सूचना दी। परिवारीजन पहुंचे और ब्रजेश की हालत नाजुक देख उन्हें कैंट स्थित सेना के कमांड अस्पताल ले गए। वहां उन्हें टांके लगाए गए। ब्रजेश के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। दोपहर बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई। इंस्पेक्टर गोमतीनगर विस्तार सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली है। घायल के परिवारीजनों से संपर्क किया जा रहा है। वह जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Up News UP News Today Lucknow News
