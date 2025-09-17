Hindi NewsUP NewsLucknow a husband killed his wife and also chopped off the hand of the mother who came to save her bahu
लखनऊ में पति ने पत्नी को मार डाला, बहू को बचाने पहुंची मां का हाथ काट डाला
यूपी की राजधानी लखनऊ में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। युवक ने बांके से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। बहू को बचाने आई मां पर भी हमला कर उसके हाथ काट दिए। लोगों ने किसी तरह युवक को काबू में करके रस्सी से बांधा और पुलिस को सूचना दी है।
Wed, 17 Sep 2025 10:16 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। युवक ने बांके से पत्नी पर हमला कर दिया। बहू की चीख सुनकर उसे बचाने आई मां पर भी वार कर उसके हाथ काट दिए। शोरगुल सुनकर पहुंचे लोगों ने युवक को किसी तरह काबू में किया और रस्सी से बांधने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सास-बहू दोनों को ट्रामा सेंटर भेजा। जहां बहू को मृत घोषित कर दिया गया। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना गुडंबा के दसौली गांव में हुई है। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है।
