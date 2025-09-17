लखनऊ में पति ने पत्नी को मार डाला, बहू को बचाने पहुंची मां का हाथ काट डाला

यूपी की राजधानी लखनऊ में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। युवक ने बांके से पत्नी पर हमला कर दिया। बहू की चीख सुनकर उसे बचाने आई मां पर भी वार कर उसके हाथ काट दिए। शोरगुल सुनकर पहुंचे लोगों ने युवक को किसी तरह काबू में किया और रस्सी से बांधने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सास-बहू दोनों को ट्रामा सेंटर भेजा। जहां बहू को मृत घोषित कर दिया गया। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना गुडंबा के दसौली गांव में हुई है। घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है।