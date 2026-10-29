करवाचौथ पर साड़ी को लेकर पति-पत्नी भिड़े, दोनों घायल; एक-दूसरे पर कराई FIR
राजधानी लखनऊ में करवाचौथ पर साड़ी को लेकर पति-पत्नी भिड़ गए। दोनों के बीच मारपीट हो गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजनौर इलाके में बुधवार देर शाम करवाचौथ पर साड़ी और पूजा का सामान लाने की बात को लेकर दंपति में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट पर आ गई। मारपीट में दोनों ही चोटिल भी हो गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बिजनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बिजनौर इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि बिजनौर के छुहारा खेड़ा निवासी सुभाष लोधी के मुताबिक वह पिकअप डाला चालक है। पुलिस के मुताबिक, पति और पत्नी का काफी दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार की शाम को ही दोनों के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। पत्नी शिवांगी सब्जी काट रही थी। इसी दौरान साड़ी और पूजा का सामान खरीदने को लेकर पत्नी और पति के बीच कहासुनी हुई थी। बात-बात में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इस दौरान शिवांगी के हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था।
पति सुभाष का कहना है कि बुधवार शाम करीब आठ बजे करवाचौथ का सामान लाने की बात पर पत्नी शिवांगी राजपूत ने विवाद कर लिया है। इसके उसने सब्जी काटने वाले चाकू से उसके हाथ और गर्दन के नीचे वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। प्राथमिक इलाज कराने के बाद पति ने थाने पहुंचकर पत्नी के खिलाफ चाकू से जानलेवा हमला करने समेत अन्य धाराओं में तहरीर पुलिस को दी।
केस दर्ज कर पुलिस कर रही जांच
वहीं, पत्नी शिवांगी ने भी पति सुभाष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी शिवांगी ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका कहना है कि बुधवार शाम पति सुभाष और उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। यही नहीं पत्नी शिवांगी का आरोप है कि पति सुभाष ने उसे नाले में डाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। उसने आरोप लगाया कि पति सुभाष की मां किचन से चाकू लेकर मारने के लिए आई। तभी छीना झपटी में चाकू उसके भी लग गया। आरोप लगाया कि आरोपियों ने नाक पर मुक्का मार कर चोटिल कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों मामला पुलिस तक पहुंच गया। पति और पत्नी ने एक-दूसरे खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों की ओर की गई शिकायत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें