नदी में नहाते समय 3 बच्चे डूबे, 2 भाई-बहन की मौत, परिवार में मचा कोहराम

राजधानी लखनऊ में नदी में नहाते समय 3 बच्चे डूब गए। डूबने से सात वर्षीय गौरव और उसकी छह साल की बहन हिमानी की डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के सात साल के विराट को बचा लिया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 01:31 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में गोसाईगंज के सलेमपुर लोधपुरवा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे नहाते समय लोनी नदी में तीन बच्चे डूब गए। डूबने से सात वर्षीय गौरव और उसकी छह साल की चचेरी बहन हिमानी की डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के सात साल के विराट को बचा लिया गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव के लोग गमगीन हैं।

गौरव के पिता साजन किसान है। उनका बेटा गौरव शुक्रवार सुबह चचेरी बहन हिमानी और पड़ोसी विराट के साथ गांव में लोनी नदी में नहा रहे थे। नहाते-नहाते गहरे पानी में जाने के कारण तीनों डूबने लगे। शोर सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ पड़े। बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीण ने नदी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्चे विराट को तो बचा लिया, लेकिन गौरव और हिमानी भाई-बहन डूब गए। इस बीच गोसाईगंज पुलिस पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से आधे घंटे के अंदर गौरव और हिमानी को भी खोज निकाला। दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बच्चों की मौत के बाद साजन, हिमानी के पिता अंकित चीख पुकार करने लगे। दोनों की हालत बिगड़ते देख विराट के पिता गुड्डू और ग्रामीणों ने उन्हें ढाढस बंधाकर समझाने का प्रयास किया। उधर, घटना के बाद बच्चों की मौत की जानकारी घर के अन्य सदस्यों को हुई कोहराम मच गया। पूरे गांव का माहौल गमगीन है।

