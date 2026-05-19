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यूपी का ऐसा जिला जहां कुत्तों की वजह से 27 इलाके बने ‘डेंजर जोन’, बच्चों ने खेलना बुजुर्गों ने टहलना छोड़ा

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुत्तों की वजह से 27 इलाके ‘डेंजर जोन’ बने। यहां लोग छोटे बच्चों को घर के बाहर भेजने से डरते हैं। पार्कों में बच्चों को खेलने नहीं देते। जबकि बुजुर्गों ने सुबह-शाम टहलना तक कम कर दिया है।

यूपी का ऐसा जिला जहां कुत्तों की वजह से 27 इलाके बने ‘डेंजर जोन’, बच्चों ने खेलना बुजुर्गों ने टहलना छोड़ा

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब 27 मोहल्ले और कॉलोनियां ऐसी हैं, जो कुत्तों की वजह से डेंजर जोन बन गए हैं। यहां लोग छोटे बच्चों को घर के बाहर भेजने से डरते हैं। पार्कों में बच्चों को खेलने नहीं देते। जबकि बुजुर्गों ने सुबह-शाम टहलना तक कम कर दिया है।

सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके पुराने लखनऊ के बताए जा रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक वजीरगंज, कैसरबाग, वसीरतगंज, बालागंज, याहियागंज, अमीनाबाद और लालबाग जैसे क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अधिकारियों का तर्क है कि इन इलाकों में खुले में मांस और हड्डियां फेंके जाने से कुत्तों के झुंड जमा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहां लोगों में सबसे ज्यादा डर का माहौल है।

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नए इलाकों में भी बढ़ा खतरा

सिर्फ पुराना शहर ही नहीं, बल्कि नई कॉलोनियां भी अब कुत्तों के आतंक से अछूती नहीं हैं। गोमतीनगर के विशाल खंड, विक्रांत खंड और पत्रकारपुरम में रात के समय कुत्तों के झुंड राहगीरों को दौड़ाने लगे हैं। जानकीपुरम विस्तार, चिनहट, फैजुल्लागंज, तेलीबाग और राजाजीपुरम में भी स्थिति ऐसी ही है। आशियाना सेक्टर-एन के तीन पार्कों में बुजुर्गों ने सुबह की सैर लगभग छोड़ दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टहलने निकलते ही कुत्ते पीछे दौड़ पड़ते हैं। बांग्ला बाजार स्थित सेंट मैरी स्कूल के पीछे वाले पार्क में भी लोग जाने से बचते हैं। यहां शाम होते ही कुत्तों के झुंड कब्जा जमा लेते हैं। सेक्टर आई व जे का इलाका भी कुत्तों के मामले में खतरनाक है। भोला खेड़ा, आजादनगर में भी कुत्तों की संख्या ज्यादा है।

बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सबसे ज्यादा डर छोटे बच्चों को लेकर है। कई कॉलोनियों में अभिभावकों ने बच्चों का बाहर खेलना बंद करा दिया है। लोग कहते हैं कि कुत्तों का झुंड अचानक हमला कर देता है और बच्चों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। इब्राहिमपुर, खारिका, इस्माईलगंज द्वितीय वार्ड और तेलीबाग जैसे इलाकों में लोगों ने शाम के बाद बाहर निकलना तक कम कर दिया है। महिलाओं और बुजुर्गों में सबसे ज्यादा भय है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगी उम्मीद

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद अब लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। शहरवासियों का कहना है कि अगर नगर निगम को सख्त कार्रवाई की छूट मिलती है तो शायद मोहल्लों में फिर से सामान्य माहौल लौट सकेगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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