दो हिस्सों में बंटी एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस, कपलिंग टूटने से तीन बोगियां अलग, मुंबई-हावड़ा रूट बाधित
संक्षेप: चित्रकूट में बड़ा रेल हादसा होते-होते बच गया। मुंबई-हावड़ा रूट पर एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई। कपलिंग टूटने के कारण तीन बोगियां उससे अलग हो गईं, जिससे घंटो तक रूट बाधित रहा।
मुंबई-हावड़ा रूट पर सोमवार तड़के बड़ा हादसा होने से बच गया। टिकरिया-मझगवां रेलवे स्टेशन के बीच एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन की कपलिंग टूट गई। इससे तीन बोगियां ट्रेन से अलग हो गईं। हालांकि स्टेशन नजदीक होने की वजह से रफ्तार कम थी। अलग हुईं बोगियों को करीब पांच घंटे बाद जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं हादसे की वजह से मुंबई-हावड़ा रूट करीब दो घंटे तक बाधित रहा। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं।
मानिकपुर जंक्शन के अधीक्षक शिवेश मालवीय ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से भागलपुर चलने वाली 12336 एक्सप्रेस ट्रेन रविवार रात सतना होकर जा रही थी। तड़के करीब तीन बजे यूपी-एमपी सीमा के मझगवां स्टेशन से निकलते ही कपलिंग टूट गई। इससे एक स्लीपर व दो जनरल बोगियां अलग हो गईं। गार्ड की सूचना पर चालक ने ट्रेन रोकी और अधिकारियों को सूचना दी। इसके साथ ही इस रूट की दूसरी ट्रेनों को रोक दिया गया।
एलटीटी एक्सप्रेस को सोमवार सुबह करीब पांच बजे टिकरिया स्टेशन के हॉल्ट ट्रैक पर लाया गया। सतना से पहुंची रेलवे इंजीनियरों व मैकेनिकल स्टाफ की टीम ने स्लीपर कोच को अलग कर दोनों जनरल बोगियों को जोड़ने के बाद ट्रेन को सुबह आठ बजे रवाना किया। हादसे की वजह से करीब एक दर्जन ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया था। इन्हें दो घंटे बाद रवाना किया जा सका था।