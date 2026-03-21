मेरठ में पलटा LPG टैंकर; गैस रिसाव की आशंका से हड़कंप, प्रशासन की अटकी रहीं सांसें

मेरठ में 17 टन एलपीजी से भरा टैंकर खाई में पलट गया। हादसा कार को बचाने के प्रयास में हुआ। LPG लीकेज के खतरे से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हाईवे पर यातायात बंद कराया और सुरक्षा घेरा बना दिया। 4 क्रेन की मदद से टैंकर के कैप्सूल को बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि बड़ा गैस रिसाव नहीं हुआ।

मथुरा से हरिद्वार जा रहा 17 टन एलपीजी से भरा कैप्सूल (स्टोरेज टैंकर) शनिवार सुबह 6.30 मेरठ के कंकरखेड़ा में एनएच-58 के किनारे खाई में पलट गया। इस दौरान हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासनिक में अफरातफरी हो गई। रिसाव को लेकर पूरा इलाका सहम गया। सूचना पर दमकल टीम और गैल गैस कंपनी की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। शुक्र रहा कि रिसाव की स्थिति नहीं थी, अन्यथा आसपास का एक किलोमीटर से ज्यादा का दायरा खतरे में आ जाता और आग लग सकती थी।

17 टन एलपीजी से भरा टैंकर पलटा इस दौरान पुलिस ने हाइवे को एक ओर से बंद कर दिया। चार क्रेन बुलाई गई और 10.40 बजे एलपीजी कैप्सूल को निकाला जा सका। इस दौरान टीम और आसपास के लोगों की सांसें अटकी रही। मथुरा से 17 टन एलपीजी से भरा कैप्सूल(स्टोरेज टैंकर) शनिवार को हरिद्वार भेजा जा रहा था। कंकरखेड़ा के खड़ौली में राज रिसोर्ट के सामने सुबह करीब 6.30 बजे एक कार को बचाने के दौरान एलपीजी कैप्सूल अनियंत्रित हो गया और खाई में पलट गया। इस दौरान आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी।

गैस रिसाव की आशंका से मची अफरातफरी जिस समय पता चला कि कैप्सूल में एलपीजी भरी है और रिसाव का खतरा हो सकता है तो अफरातफरी का माहौल बन गया। तुरंत ही सूचना पर गैल गैस कंपनी के अफसर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। दूसरी ओर से कंकरखेड़ा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। हाइवे पर सुबह 9.15 बजे दिल्ली से हरिद्वार जाने वाला रास्ता एक ओर से बंद कर दिया गया। कंपनी अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद पता चला कि रिसाव नहीं हुआ है और कैप्सूल अभी ठीक है।

क्रेन की मदद से टैंकर को हटाया इसके बाद चार क्रेन बुलाई गई और काफी मशक्कत के बाद सुबह 10.40 बजे के आसपास कैप्सूल को खाई से बाहर निकाला गया। इस दौरान लोगों की सांसें अटकी रही। अधिकारियों की मानें तो एलपीजी का रिसाव होता तो आसपास का एक किलोमीटर का दायरा इस गैस की चपेट में आ सकता था और बड़ा खतरा हो सकता था।