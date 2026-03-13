LPG Crisis: यूपी में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी; युवकों में चले लात-घूंसे, लाइन में लगने को लेकर विवाद

बाराबंकी के बंकी स्थित अमित गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने की लाइन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों ने एक-दूसरे पर पिटाई का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में गैस किल्लत के कारण एजेंसियों पर लंबी लाइनें लग रही हैं और कई होटल-ढाबे भी बंद हो गए हैं।

बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बंकी स्थित अमित गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने की लाइन में लगने को लेकर गुरुवार को दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। घटना की शिकायत अब्दुल पुत्र अयूब निवासी बंकी ने पुलिस को तहरीर देकर की। आरोप है कि गैस लेने गए अब्दुल और उसके कुछ साथियों से मनीष कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी देवा कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद निवासी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। वहीं मनीष कुमार ने भी आरोप लगाया कि अब्दुल और उसके साथियों ने उन्हें लात-घूसों से पीटा, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आईं हैं।

गैस सिलेंडर पर मारपीट घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने जिले में लगातार बढ़ती घरेलू गैस की किल्लत को भी उजागर कर दिया है। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों पर घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, वहीं सर्वर की दिक्कतों के कारण बुकिंग और ओटीपी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई लोगों को एक सिलेंडर के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं।

घरेलू व कामर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत का असर होटल, ढाबों, वैवाहिक कार्यक्रम से लेकर घरों की रसोई तक पड़ने लगा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में तीन दिन में करीब 46 होटल, ढाबे और चाय की दुकानों पर ताला लग चुका है। गांवों में फिर से लकड़ी व उपलों से खाना बनाने का चलन शुरू हो गया है। जिन होटलों पर कोयले की भट्ठियां धधकने लगी हैं, वहां खाने के रेट बढ़ा दिए गए।

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर बुकिंग के बाद भी जिन घरों में सिलेंडर नहीं पहुंचे वह लोग सुबह से ही लाइन लगाकर एक सिलेंडर के लिए पूरा दिन बिता दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना वह लोग कर रहें जिनके यहां शादी है। कैटर्स भी लकड़ी व कोयले की भट्ठियों पर खाना बनाने से हाथ खड़े कर रहे हैं। जैसे तैसे लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीद कर कैटर्सों के लिए जुगाड़ कर रहे हैं।

बाराबंकी शहर के कर्नल चौधरी गैस एजेंसी का वितरण स्थल अभयनगर के कांशीराम कॉलोनी के पास मैदान में है। यहां पर गुरुवार को करीब 160 सिलेंडर आए थे। वितरण कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि सुबह काफी भीड़ थी। उपभोक्ता पहले सिलेंडर पाने के लिए मारामारी मचा रहे थे। रोकने पर लोग गाली देने और देख लेने की धमकी भी देने लगे। जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी।