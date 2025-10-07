मालिक की जान बचाने के लिए कोबरा से भिड़ा वफादार कुत्ता, 3 बार डसने के बाद भी नहीं छोड़ा; दोनों की मौत

मिर्जापुर जिले के एक गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपने मालिक के परिवार को बचाने के लिए एक विषैले कोबरा सांप से भिड़ गया। तीन बार डसने के बाद भी वह उससे लड़ता रहा। आखिर में सांप और कुत्ते दोनों की मौत हो गई।

ये मामला जिले के बहुरा गांव का है। जहां एक शख्स के घर में 6 अक्तूबर को एक कोबरा घुस गया। नजर पड़ते ही पालतू कुत्ता 'बादल' और ग्रेज ने परिवार को बचाने के लिए उससे भिड़ गए। दोनों कुत्ते लड़ते हुए सांप को घर से दूर खेत की ओर ले गए। लड़ाई के दौरान सांप ने तीन बार बादल को डसा, लेकिन उसे हार नहीं मानी। जख्मी होने के बावजूद वह लड़ाई जारी रखा और आखिर में सांप को मार गिराया। वहीं कुछ ही मिनट बाद बादल भी जमीन पर गिर पड़ा।

जब तक घर के नौकर ने मालिक को सूचना दी और डॉक्टर को बुलाया गया, तब तक बादल की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद बादल को मृत घोषित कर दिया। बादल की मौत से परिवार के सदस्यों की आंखें नम हो गईं।