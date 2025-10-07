loyal dog fought cobra to save its owner life biting it three times but both died मालिक की जान बचाने के लिए कोबरा से भिड़ा वफादार कुत्ता, 3 बार डसने के बाद भी नहीं छोड़ा; दोनों की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मिर्जापुर जिले के एक गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपने मालिक के परिवार को बचाने के लिए एक विषैले कोबरा सांप से भिड़ गया। तीन बार डसने के बाद भी वह उससे लड़ता रहा। आखिर में सांप और कुत्ते दोनों की मौत हो गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मिर्जापुरTue, 7 Oct 2025 06:56 PM
यूपी के मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां अपने मालिक की जान बचाने के लिए जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने सांप से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। सांप ने उसे तीन बार डसा लेकिन फिर भी कुत्ते ने उसे नहीं छोड़ा। आखिर में इस लड़ाई में सांप और कुत्ते दोनों की मौत हो गई। वहीं, ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला जिले के बहुरा गांव का है। जहां एक शख्स के घर में 6 अक्तूबर को एक कोबरा घुस गया। नजर पड़ते ही पालतू कुत्ता 'बादल' और ग्रेज ने परिवार को बचाने के लिए उससे भिड़ गए। दोनों कुत्ते लड़ते हुए सांप को घर से दूर खेत की ओर ले गए। लड़ाई के दौरान सांप ने तीन बार बादल को डसा, लेकिन उसे हार नहीं मानी। जख्मी होने के बावजूद वह लड़ाई जारी रखा और आखिर में सांप को मार गिराया। वहीं कुछ ही मिनट बाद बादल भी जमीन पर गिर पड़ा।

जब तक घर के नौकर ने मालिक को सूचना दी और डॉक्टर को बुलाया गया, तब तक बादल की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद बादल को मृत घोषित कर दिया। बादल की मौत से परिवार के सदस्यों की आंखें नम हो गईं।

पहले भी जहरीले जीवों से भिड़ चुका था बादल

बादल के मालिक का कहना है कि आज उसी वजह से उनका परिवार सुरक्षित है। वरना कोबरा किसी की जान ले सकता था। बादल पहले भी कई बार घर में घुसने वाले जहरीले जीवों को मार चुका था। वह न सिर्फ उनका वफादार साथी था, बल्कि घर का सच्चा प्रहरी भी था। कुत्ते की मौत से पूरा परिवार दुखी है।पूरे मान-सम्मान के साथ बादल का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं, कुत्ते की बहादुरी के चर्चे गांवभर में हो रहा है।

