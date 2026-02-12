प्रेमी-प्रेमिका पहुंचे कोर्ट मैरिज करने, खूब हुआ हंगामा, फिर...

यूपी के झांसी में कोर्ट मैरिज को आए प्रेमी-प्रेमिका को उनके परिजनों ने पकड़ लिया। जिससे वहां खूब हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। महिला की मां ने युवक पर बेटी को बहलाकर अपहरण का आरोप लगाया।

यूपी में झांसी मेंं कोतवाली मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार को तहसील परिसर में कोर्ट मैरिज को आए प्रेमी-प्रेमिका को उनके परिजनों ने पकड़ लिया। जिससे वहां खूब हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई।महिला की मां ने युवक पर बेटी को बहलाकर अपहरण का आरोप लगाया। बताया, वह जेवर, नगदी भी ले गई। वहीं पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। दोनों पक्षों को थाने लाकर बातचीत की। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब सात साल पहले राजकुमार अहिरवार निवासी गांव पाली मध्य प्रदेश में हुई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी है। लेकिन पति लगातार मारपीट करता था। जिसके चलते वह करीब एक साल से मायके में रह रही थी। इस बीच उसकी मुलाकात हुई।

पीडिृत ने बताया कि गुरुवार वह प्रेमी युवक के साथ कोर्ट मैरिज के बाद तहसील पहुंची। तभी वहां महिला की मां, उसका पति राजकुमार सहित अन्य लोगों ने उसे देख लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना पहुंची पुलिस थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर थाना लाई। वहां महिला अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। वहीं पति राजकुमार ने बताया कि वह उसे साथ ले जाना चाहता है। लेकिन, वह किसी और के साथ रहना चाहती है। कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने बताया कि जांच की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बोली महिला की मां महिला की मां भगवती देवी ने कोतवाली प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को एक युवक और उसकी मां बहला-फुसलाकर ले जा रहे हैं और ससुराल के सोने-चांदी के जेवरात व 30 हजार रुपये नकद भी उठवा लिए हैं। साथ ही बेटी और उसके दो नाबालिग बच्चों को अगवा किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।