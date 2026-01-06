Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsLovers found on social media turned out to be the most unfaithful
सोशल मीडिया पर मिले प्रेमी सबसे ज्यादा बेवफा निकले, आगरा में एक साल के भीतर 62 केस दर्ज

सोशल मीडिया पर मिले प्रेमी सबसे ज्यादा बेवफा निकले, आगरा में एक साल के भीतर 62 केस दर्ज

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर दोस्ती और प्यार का झांसा देकर महिलाओं को धोखा देने के मामले आगरा में बढ़ गए हैं। वर्ष 2025 में पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के कुल 62 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें कई युवतियों को मानसिक और सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ी।

Jan 06, 2026 01:04 pm IST
सोशल मीडिया आभासी दुनिया है। लोग अपनी सच्चाई छिपाते हैं। अनजान लोगों पर भरोसा कितना घातक हो सकता है शायद लोगों को इसका अंदाजा नहीं। सोशल मीडिया पर हुए प्यार ने वर्ष 2025 में ताजनगरी आगरा की पांच दर्जन से अधिक युवतियों को पीड़िता बना दिया। दोस्ती हुई। प्यार हुआ। शादी का वादा किया। घूमने गए। रिश्ता बना और युवक ने शादी से इनकार कर दिया। मोहब्बत की नगरी आगरा में वर्ष 2025 में पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुराचार के आरोप में करीब 62 मुकदमे दर्ज किए थे। आरोपियों को जेल भेजा गया।

शादी/नौकरी या पदोन्नति का झांसा देकर महिला से संबंध बनाना कानून अपराध है। बीएनए की धारा 69 के तहत पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है। पहले ऐसे मामले दुराचार की धारा के तहत लिखे जाते हैं। जिससे दुराचार का ग्राफ बढ़ जाता था। वर्ष 2025 में पिछले साल की तुलना में दुराचार की घटनाओं में 62 प्रतिशत की कर्मी दर्ज की गई। वर्ष 2024 के 94 मुकदमे दर्ज हुए थे। वर्ष 2025 में 36 मुकदमे लिखे गए। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के 62 मुकदमे अलग से लिखे गए। 36 में से भी 25 मुकदमे ऐसे हैं जो किशोरियों के प्रेमजाल में फंसने की वजह से लिखे गए। किशोरियों ने घर छोड़ा। प्रेमी ने शोषण किया। पुलिस ने बरामद किया। मुकदमे में दुराचार की धारा बढ़ाई।

फेसबुक से शरीरिक शोषण तक की कहानी

सदर क्षेत्र निवासी एक युवती की दोस्ती फेसबुक पर एक युवक से हुई। युवक मर्चेंट नेवी में है। दोस्ती गहरी हो गई। वीडियो कॉल पर बात होने लगी। युवती ने घर पर बता दिया। युवक ने शादी का वादा किया। युवती के साथ घूमने जाने लगा। एक होटल में ले गया। उससे संबंध बनाए। शादी की तारीख तय हो गई। युवती ने लहंगा खरीद लिया। शादी से एक दिन पहले युवक ने फोन करके शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा लिखा। आरोपित को जेल भेजा।

लिवइन में रहा और शादी से किया इनकार

एत्मादुद्दौला क्षेत्र निवासी महिला का पहले पति से तलाक हो गया। बच्चों को लेकर अकेले रहती थी। फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती हुई। प्यार हो गया। युवक अपना घर छोड़कर महिला के घर आ गया। उसके साथ ही पति की तरह रहने लगा। महीनों साथ रहा। जब शादी की बारी आई तो महिला को छोड़कर भाग गया।

दारोगा बनते ही शादी से किया इनकार

ट्रांसयमुना क्षेत्र निवासी युवती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ई लाइब्रेरी जाती थी। एक युवक ने वहां से उसका नंबर ले लिया। सोशल मीडिया पर उससे जुड़ गया। उसे प्यार के जाल में फंसा लिया। युवक भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। प्यार हो गया। शादी के सपने देखने लगे। युवक की नौकरी पुलिस में लग गई। नौकरी लगते ही युवती को भूल गया। शादी से इनकार कर दिया। युवती ने दरोगा के खिलाफ ट्रांसयमुना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

