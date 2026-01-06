सोशल मीडिया पर मिले प्रेमी सबसे ज्यादा बेवफा निकले, आगरा में एक साल के भीतर 62 केस दर्ज

संक्षेप: सोशल मीडिया पर दोस्ती और प्यार का झांसा देकर महिलाओं को धोखा देने के मामले आगरा में बढ़ गए हैं। वर्ष 2025 में पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के कुल 62 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें कई युवतियों को मानसिक और सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ी।

सोशल मीडिया आभासी दुनिया है। लोग अपनी सच्चाई छिपाते हैं। अनजान लोगों पर भरोसा कितना घातक हो सकता है शायद लोगों को इसका अंदाजा नहीं। सोशल मीडिया पर हुए प्यार ने वर्ष 2025 में ताजनगरी आगरा की पांच दर्जन से अधिक युवतियों को पीड़िता बना दिया। दोस्ती हुई। प्यार हुआ। शादी का वादा किया। घूमने गए। रिश्ता बना और युवक ने शादी से इनकार कर दिया। मोहब्बत की नगरी आगरा में वर्ष 2025 में पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुराचार के आरोप में करीब 62 मुकदमे दर्ज किए थे। आरोपियों को जेल भेजा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शादी/नौकरी या पदोन्नति का झांसा देकर महिला से संबंध बनाना कानून अपराध है। बीएनए की धारा 69 के तहत पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है। पहले ऐसे मामले दुराचार की धारा के तहत लिखे जाते हैं। जिससे दुराचार का ग्राफ बढ़ जाता था। वर्ष 2025 में पिछले साल की तुलना में दुराचार की घटनाओं में 62 प्रतिशत की कर्मी दर्ज की गई। वर्ष 2024 के 94 मुकदमे दर्ज हुए थे। वर्ष 2025 में 36 मुकदमे लिखे गए। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के 62 मुकदमे अलग से लिखे गए। 36 में से भी 25 मुकदमे ऐसे हैं जो किशोरियों के प्रेमजाल में फंसने की वजह से लिखे गए। किशोरियों ने घर छोड़ा। प्रेमी ने शोषण किया। पुलिस ने बरामद किया। मुकदमे में दुराचार की धारा बढ़ाई।

फेसबुक से शरीरिक शोषण तक की कहानी सदर क्षेत्र निवासी एक युवती की दोस्ती फेसबुक पर एक युवक से हुई। युवक मर्चेंट नेवी में है। दोस्ती गहरी हो गई। वीडियो कॉल पर बात होने लगी। युवती ने घर पर बता दिया। युवक ने शादी का वादा किया। युवती के साथ घूमने जाने लगा। एक होटल में ले गया। उससे संबंध बनाए। शादी की तारीख तय हो गई। युवती ने लहंगा खरीद लिया। शादी से एक दिन पहले युवक ने फोन करके शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा लिखा। आरोपित को जेल भेजा।

लिवइन में रहा और शादी से किया इनकार एत्मादुद्दौला क्षेत्र निवासी महिला का पहले पति से तलाक हो गया। बच्चों को लेकर अकेले रहती थी। फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती हुई। प्यार हो गया। युवक अपना घर छोड़कर महिला के घर आ गया। उसके साथ ही पति की तरह रहने लगा। महीनों साथ रहा। जब शादी की बारी आई तो महिला को छोड़कर भाग गया।