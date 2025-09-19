पति की गैरमौजूदगी में महिला से मिलने आया प्रेमी बुरा फंसा, गांववालों को लग गई भनक; जानें फिर

ग्रामीणों के मुताबिक रसूलाबाद निवासी एक युवक का गांव के एक किसान की पत्नी से प्रेम प्रसंग है। पति की गैर मौजूदगी में प्रेमी अक्सर महिला से मिलने आता था। इस बात को लेकर पति-पत्नी में कई बार विवाद भी हुआ। वहीं मामले की जानकारी पर पति ने गांव वालों से मदद मांगी।

यूपी के कानपुर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में बुधवार रात पति की गैर मौजूदगी में शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचा प्रेमी बुरी तरह फंस गया। गांववालों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उसे घेरकर पकड़ लिया और फिर खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी को थाने ले आई। जहां, उससे पूछताछ कर रही है।

कोरियां चौकी क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीणों के मुताबिक रसूलाबाद निवासी एक युवक का गांव के एक किसान की पत्नी से प्रेम प्रसंग है। पति की गैर मौजूदगी में प्रेमी अक्सर महिला से मिलने आता था। इस बात को लेकर दंपति में कई बार विवाद हुआ। वहीं मामले की जानकारी पर पति ने गांव वालों से मदद मांगी। बुधवार को किसान पति मेहरवान सिंह पुरवा स्थित बहन के घर गया था। देर रात प्रेमी महिला के घर पर मिलने आया था।

भनक लगने पर ग्रामीणों ने घर को घेर लिया। खुद को फंसता देख आरोपित छत के रास्ते भागने लगा। ग्रामीणों ने दौड़ाकर उसे दबोच लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया। फिर गांव वालों ने लाठी-डंडों से उसे पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल उसे छुड़ाया और थाने ले आई। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने तहरीर देने से इंकार कर दिया है। अगर पति तहरीर देते हैं तो मुकदमा दर्ज कर मामले की जांचकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गिड़गिड़ाता रहा युवक गांव के लोग जिस समय युवक को बेरहमी से पीट रहे थे। उस समय वह हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा कर छोड़े जाने की मिन्नतें कर रहा था। इस दौरान किसी का भी दिल नहीं पसीजा कि उस पर रहम खा जाए।