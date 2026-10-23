घर से भगाकर ले गए प्रेमी ने ही प्रेमिका को मार डाला; एक लाख कैश और गहने लेकर निकली थी शाजिया

अमरोहा में शादी का झांसा देकर शाजिया को घर से ले जाने के बाद प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव रामगंगा पोषक नहर में फेंक दिया। तीन दिन बाद शव मिला। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है। परिजनों की तहरीर पर सरफराज के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

नौगावां सादात,(अमरोहा) संवाददाता: शादी का झांसा देकर घर से ले जाने के बाद शाजिया की उसी के प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसका शव रामगंगा पोषक नहर में फेंक दिया। तीन दिन से लापता युवती का शव गुरुवार रात क्षेत्र के गांव बोरा बोरी के पास नहर में उतराता मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। परिजनों की तहरीर पर मृतका की बड़ी बहन के चचेरे देवर सरफराज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। क्षेत्र के गांव बोरा बोरी निवासी बब्बू खां ईंट-भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बब्बू खां की बड़ी बेटी की शादी गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुनपुरा कलां में हुई है।

कैश और गहने से लेकर घर से भागी थी शाजिया परिजनों के मुताबिक, सबीना का चचेरा देवर सरफराज शाजिया (18) से बातचीत करता था। इसी दौरान दोनों के बीच संपर्क बढ़ गया। सरफराज ने शाजिया से शादी करने का वादा किया था। इसी भरोसे में आकर शाजिया 20 अक्तूबर को दोपहर करीब दो बजे उसके साथ घर से निकल गई। वह घर में रखी नकदी व गहने भी साथ ले गई। देर तक उसके घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों से जानकारी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गुरुवार रात गांव बोरा बोरी की मढ़ैया के पास रामगंगा पोषक नहर में कुछ युवक मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर नहर में उतराते एक युवती के शव पर पड़ी। शव का कुछ हिस्सा पानी में और कुछ बाहर था। युवती का शव दिखाई देने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर रजनी द्विवेदी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं।