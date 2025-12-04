इश्कबाजी में फंस गया प्रेमी, बीच रास्ते से भाग गए दोस्त, जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया

यूपी के मेरठ में प्रेम-प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया। प्रेमी ने इश्क करने से पहले जो कभी सोचा नहीं था, वह हो गया। प्रेमी के चक्कर में प्रेमिका भी फंस गई। दरअसल परिवार वालों के जाने के बाद प्रेमिका ने फोन करके प्रेमी को मिलने के लिए बुला लिया। प्रेमी अपने दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंचा। ग्रामीणों को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने प्रेमी और प्रेमिका को घेर लिया। इधर ग्रामीणों की आहट पाकर प्रेमी के दोस्त उसे छोड़कर भाग निकले। ग्रामीणें ने लड़की के घर वालों को बुला लिया। लड़की के घर वालों ने लड़के को पकड़कर बंधक बना लिया। प्रेमी के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। रात को ही दोनों की शादी करा दी गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मवाना के मोहल्ला कल्याण सिंह निवासी अलफात का परीक्षितगढ़ के एक गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार शाम युवती के परिजन डॉक्टर के पास गए थे। प्रेमिका ने प्रेमी को फोन करके प्रेमी अलफात को अपने घर बुला लिया। प्रेमी अपने दोस्तों के साथ प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा। रात के अंधेरे में दोनों इश्कबाजी कर रहे थे। प्रेमी के दोस्तों को ग्रामीणों के आने की आहट हुई तो वह मौके से भाग निकले। इस ग्रामीणों और पड़ोसियों ने लड़की के घर वालों को फोन करक बुला लिया। परिजनों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद लड़के को बंधक बनाया। लड़की वालों ने लड़के के घर वालों को सूचना देकर बुलाया। लड़की के घर वालों ने कानूनी कार्रवाई की बात कही इस पर लड़के वालों ने कुछ समय मांगा। रात में ही पंचायत बैठाई गई। पंचायत में दोनों की शादी करने पर सहमति बनी। फटाफट काजी को बुलाया गया। इधर दुल्हन को सजाया-धजाया गया। इसके बाद दोनों का निकाह करा दिया गया। शादी के बाद लड़की प्रेमी के घर विदा हो गई।