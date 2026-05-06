प्रेमिका के गांव में प्रेमी की घेरकर पिटाई, दूसरे से मांग कर लाया था कार; गांववालों ने वो भी तोड़ डाली

रात के अंधेरे में युवक के आने की सूचना गांव में फैल गई। इस सूचना पर गांववाले घटनास्थल पर जुट गए। उन्होंने कार सवार युवक और उसके भाई को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। गांववालों ने बिना कोई सवाल-जवाब किए युवक और उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के बस्ती में देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने गया एक युवक बुरा फंसा। युवक किसी जानने वाले से कार मांगकर ले गया था। लेकिन प्रेमिका के गांव में पहुंचते ही गांववालों को उसके आने की भनक लग गई। गांववालों ने उसे घेर लिया और जमकर पिटाई शुरू कर दी। यहां तक कि मांग कर लाई गई युवक की कार भी गांववालों के गुस्से का शिकार हो गई। गांववालों ने कार तोड़ डाली। युवक की पिटाई के दौरान उसके साथ मौजूद उसके भाई को भी गांववालों ने नहीं बख्शा।

गांव में रात के अंधेरे में युवक के आने की सूचना गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। इस सूचना पर गांववाले घटनास्थल पर जुट गए। उन्होंने कार सवार युवक और उसके भाई को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। गांववालों ने बिना कोई खास सवाल-जवाब किए युवक और उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया। दोनों ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन गांववालों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने दोनों को पीटना जारी रखा।

कार में जमकर की तोड़फोड़ प्रेमिका से मिलने आए युवक और उसके भाई की पिटाई करके भी गांववालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उनकी कार भी तोड़ डाली। यह कार युवक अपने किसी जानने वाले से मांग कर लाया था। गांववालों ने उसकी कार में तोड़फोड़ कर उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।