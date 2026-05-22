Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

परिजनों को देखते ही इश्क फरमा रही युवती मुकरी, गुस्साए प्रेमी ने चुनरी से प्रेमिका को मार डाला

Dinesh Rathour शामली/थानाभवन
share

यूपी के शामली में हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी। परिजनों ने देखा तो हंगामा हो गया। युवती परिजनों के पक्ष में बोलने लगी। इससे गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला।

परिजनों को देखते ही इश्क फरमा रही युवती मुकरी, गुस्साए प्रेमी ने चुनरी से प्रेमिका को मार डाला

Shamli News: शामली जिले के थानाभवन के गांव सोंता रसूलपुर में शुक्रवार को हुई घटना ने हड़कंप मच गया। घर में प्रेमी-प्रेमिका अकेले थे और अचानक युवती के परिजन घर पर आ गए। परिजनों ने जब पुलिस बुलाने की चेतावनी दी तो युवती अपने परिजनों के पक्ष में आ गई। इससे बौखलाए प्रेमी में परिजनों के सामने ही युवती की चुनरी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने आरोपी को कमरे में बंद कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया गया है कि शुक्रवार को ग्राम सोंता रसूलपुर में 17 वर्षीय रेशमा पुत्री शमशाद घर में अकेली थी। उसकी मां और बहन खेत में काम करने गई थी। पिता शमशाद मजदूरी पर गया था। पिता शमशाद के मुताबिक करीब साढ़े 11 बजे रेशमा की मां नजमा एवं बहन काम से घर लौट आईं। इस दौरान रेशमा गांव के अली मोहम्मद के साथ कमरे में थी। दोनों को कमरे में देख परिजनों ने पुलिस बुलाने की चेतावनी दी। इस पर अली मोहम्मद ने रेशमा से अपने पक्ष में बयान देने को कहा तो रेशमा ने परिजनों का साथ दिया। इस पर अली मोहम्मद बौखला गया और चुनरी से रेशमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर कर दी। इसी दौरान अली मोहम्मद का साथी अब्दुल भी वहां पहुंच गया, लेकिन परिजनों को देख वह वहां से भाग निकला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फारेसिक टीम ने भी जांच की।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:लड़की के लिए काल बन गई गरीबी, मां ने ही चार साल की बेटी का गला घोंटा
ये भी पढ़ें:मेरा बदला पूरा हुआ, ससुर की हत्या के बाद दामाद ने इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो
ये भी पढ़ें:प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की घर से बुलाकर हत्या; हमलावरों ने 6 गोलियां मारीं

क्या बोली पुलिस

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंचे। एसपी ने बताया कि युवती और आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जांच में सामने आया है कि दोनों में अक्सर बातचीत और मेल मिलाप होता था। घर में अकेली होने पर रेशमा ने फोन कर अली मोहम्म्द को घर बुलाया था। परिजन अचानक आ गए और दोनों को अंदर कमरे में देख लिया। रेशमा ने परिजनों के पक्ष में बयान देने की बात कही तो अली मोहम्मद ने चुनरी से गला दबाकर रेशमा की हत्या कर दी। वारदात के बाद अली मोहम्मद ने फोन कर अब्दुल को बुलाया था। अब्दुल वहां परिजनों को देख भाग निकला। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Shamli News Up Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।