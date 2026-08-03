बेवफाई कर रही थी इसलिए मार डाला; आशिक ने तलाकशुदा महिला का गला घोंटा, शव को पंखे से लटकाया

अमरोहा में एक आशिक ने बेवफाई के शक में तलाकशुदा महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पंखे से लटकाकर वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी महिला की बेटी मौके पर पहुंच गई। उसके शोर मचाने लगी। जिससे आरोपी पकड़ा गया।

Crime News: यूपी के अमरोहा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शनिवार देर रात तलाकशुदा महिला की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी शव को पंखे से लटकाकर वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी महिला की बेटी मौके पर पहुंच गई। उसके शोर मचाने पर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी नुरुद्दीन निवासी माधवपुरम मेरठ को जेल भेज दिया है।

मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव सहसपुर निवासी शमा परवीन का कुछ समय पहले पति महबूब अली से तलाक हो गया था। इसके बाद वह बेटे तौहीद के साथ जोया के अमरोहा के मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम में किराये के मकान में रहने लगी थी। उसकी बेटी नेहा की शादी भी इसी मोहल्ले में हुई है। पुलिस के अनुसार मेरठ के माधवपुरम निवासी नुरुद्दीन से करीब छह महीने पहले उसकी जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और नुरुद्दीन का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया।

पुलिस के मुताबिक नुरुद्दीन शुक्रवार को जोया आया था और शमा के घर ही रुका। शनिवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान नुरुद्दीन ने शमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाने की कोशिश कर रहा था। तभी महिला की बेटी नेहा मौके पर पहुंच गई। मां की हालत देखकर उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी दीवार फांदकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पुलिस, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। परिजन शमा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के बेटे तौहीद की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नुरुद्दीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

बेवफाई कर रही थी, इसलिए मार डाला प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोगों के पकड़ने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि वह शमा से मोहब्बत करता था, लेकिन उसे बेवफाई का शक था। इसी कारण उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस उसके इस कथित बयान को भी जांच का हिस्सा मानकर पड़ताल कर रही है।