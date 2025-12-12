मोहब्बत में प्रेमी ने लूट ली आबरू, मुकदमा दर्ज हुआ तो कर लिया निकाह, अब युवती ने पी लिया जहर

संक्षेप: पीलीभीत में एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मोहब्बत में युवक ने की आबरू लूट ली। उसके बाद शादी से मुकर गया। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने पर युवक ने प्रेमिका से शादी कर ली।

यूपी के पीलीभीत में एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मोहब्बत में युवक ने की आबरू लूट ली। उसके बाद शादी से मुकर गया। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने पर युवक ने प्रेमिका से शादी कर ली। उसके बाद विवाहिता को प्रताड़ित किया और दूसरी शादी करने की धमकी दी। इसपर महिला ने मायके में जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालत बिगड़ने पर विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचकर मजिस्ट्रेट ने विवाहिता के बयान दर्ज किए। हालत बिगड़ने पर विवाहिता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का मोहल्ले के ही युवक से छह महीने पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर शादी करने से मुकर गया। युवती शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमें के दबाव में युवक ने युवती से निकाह कर लिया लेकिन घर ले जाकर उसे प्रताड़ित करने लगा। चार दिन पहले विवाहिता ने प्रताड़ित करने पर पति फरमान, सास नुजहत, ससुर गुलफाम और जेठ असलम के खिलाफ दहेज के लिए प्रताडित करने का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें तकिया से मुंह दबाकर विवाहिता को जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया।