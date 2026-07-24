प्रेमी ने शादी से इनकार किया; चलते ऑटो से युवती नहर में कूदी, फिर ऐसे बची जान
हरदोई के बेनीगंज में प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने से आहत एक विवाहिता ने चलती ऑटो से शारदा नहर में छलांग लगा दी। ग्रामीणों और ऑटो चालक ने उसे सुरक्षित बचा लिया। घटना का वीडियो वायरल है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले और महिला के आरोपों की जांच कर रही है।
हरदोई के बेनीगंज में प्रेम-प्रसंग में शादी से इनकार करने पर एक शादीशुदा महिला ने शारदा नहर में चलती ऑटो से छलांग लगा दी। वहां मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नहर में उतर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना से जुड़ा एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 28 वर्षीय महिला मूलरूप से बिहार की रहने वाली है। उसने कोरोना काल के दौरान दिल्ली में रहने के समय कछौना थानाक्षेत्र के रायपुर निवासी एक युवक से प्रेम विवाह किया था। दोनों के एक बेटा और एक बेटी है।
प्रेमी ने शादी से इनकार किया, युवती नहर में कूदी
महिला का आरोप है कि उसका पति शराब पीने का आदी है। इसी बीच उसकी पहचान कल्याणमल क्षेत्र के सेमरा खुर्द निवासी युवक से हुई। वह लखनऊ में पढ़ाई करता है। महिला का दावा है कि प्रेम संबंध होने के बाद युवक ने शादी का आश्वासन दिया था। बुधवार को वह उसके गांव सेमरा खुर्द पहुंच गई पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया। आरोप है युवक ने उसे ऑटो से वापस भेजने की बात कहकर कोथावां में छोड़ा। यहां से घर भेजने के लिए उसे दूसरे ऑटो में बैठा दिया। इससे आहत होकर महिला ने नहर पुल पर चलते ऑटो से शारदा नहर में छलांग लगा दी। घटना के समय आसपास मौजूद ग्रामीणों ने नहर में डूब रही महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
लोगों ने युवती की बचाई जान
ऑटो चालक भी ऑटो खड़ी कर महिला को बचाने के लिए नहर में कूद गया। कोतवाली प्रभारी कौशलेश सिंह ने बताया कि उन्हें वायरल वीडियो की अभी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई होगी। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं एक दूसरे मामले में शहर कोतवाली क्षेत्र की एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने बुधवार रात घर में दुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर पर थी। कक्षा नौ की छात्रा थी। मृतका की मां ने एक युवक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
नौवीं की छात्रा ने सुसाइड किया
परिजनों ने बताया कि बुधवार शाम गांव के एक युवक का फोन घर आया था। शकरकंद के पौधे मांगने को लेकर युवक की किशोरी की बड़ी बहन से कहासुनी हुई थी। मृतका की मां का आरोप है कि उक्त युवक के संपर्क में बेटी भी थी। दोनों में भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। रात में परिवार के साथ भोजन करने के बाद बेटी अपने कमरे में चली गई। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर मां उसे देखने पहुंची तो वह दुपट्टे के फंदे से लटकी मिली। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया।