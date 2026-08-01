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बच्चे को साथ रखने से प्रेमी ने मना किया; मां ने 6 महीने के बेटे को मार डाला, दोनों गिरफ्तार

By sandeep
हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, मेरठ
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मेरठ में छह महीने के बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी मां शबाना और प्रेमी विशाल को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम संबंध में बच्चे को बाधा मानकर दोनों ने उसकी हत्या कर शव नाले में फेंक दिया

Mother kills her 6-month-old baby for lover in Meerut; both arrested
मेरठ में प्रेमी के लिए मां ने अपने 6 महीने के बच्चे की हत्या की, दोनों गिरफ्तार

यूपी के मेरठ में नाले में मिले 6 महीने के बच्चे के हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम-प्रसंग के बाद शादी में बच्चे को बाधा मानते हुए मां और उसके प्रेमी ने मासूम को नाले में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। 13 जुलाई को नौचंदी थाना क्षेत्र की वैशाली कॉलोनी के नाले में मिले बच्चे के शव की गुत्थी अब खुल गई है। जांच में सामने आया कि सहारनपुर निवासी महिला अपने हापुड़ निवासी प्रेमी से मिलने मेरठ आई थी। दोनों ने बच्चे को अपने रिश्ते में रुकावट मानते हुए उसकी हत्या कर दी। नौचंदी पुलिस ने मृतक की मां शबाना और उसके प्रेमी विशाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रेमी ने बच्चे को साथ रखने से मना किया था

पुलिस के अनुसार गंगोह के दौलतपुर छन्नो निवासी इमरान ने अपनी पत्नी और छह माह के बेटे समीर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 12 जुलाई को उसकी पत्नी बेटे को लेकर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। 26 जुलाई को पत्नी हापुड़ के मुदाफरा गांव में प्रेमी विशाल के घर मिली, जबकि बेटा उसके साथ नहीं था। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि इंस्टाग्राम के जरिए विशाल से उसकी दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम-प्रसंग में बदल गई। जांच में सामने आया कि 12 जुलाई की रात विशाल मेरठ के सोहराब गेट बस स्टैंड पर महिला से मिला। महिला के अनुसार विशाल ने बच्चे को अपने साथ रखने में असमर्थता जताई। इसके बाद दोनों ने मासूम की वैशाली कॉलोनी के पास नाले में फेंककर हत्या कर दी।

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जीरो एफआईआर से खुला हत्याकांड

29 जुलाई को इमरान को मेरठ में नाले से मिले बच्चे के शव की जानकारी मिली। वह नौचंदी थाने पहुंचा और फोटो देखकर शव की पहचान अपने बेटे समीर के रूप में की। इसके बाद उसने विशाल पर बेटे की हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोप लगाया। गंगोह पुलिस ने हत्या के आरोप में जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला मेरठ के नौचंदी थाने को स्थानांतरित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को महिला की भूमिका संदिग्ध मिली। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शबाना और विशाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस ने क्या बताया?

इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी, मेरठ ने बताया कि मासूम की नाले में फेंककर हत्या की गई। मृतक की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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