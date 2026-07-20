ताकत की बताकर नर्स को लगा दिया जहर का इंजेक्शन, शादी से बचने के लिए आशिक की साजिश

मेरठ एक वॉड बॉय ने शादी से बचने के लिए नर्स को जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। नर्स की हत्या के लिए वह पांच दिन से मौका तलाश रहा था। लगातार जहर का इंजेक्शन लेकर घूम रहा था। शनिवार को जब ओटी में आरोपी को मौका मिला तो ड्रिप लगाने के बहाने जहर दे दिया।

यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने शादी से बचने के लिए नर्स को जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। नर्स नेहा की हत्या के लिए सुरेश पांच दिन से मौका तलाश रहा था। आरोपी लगातार जहर का इंजेक्शन लेकर घूम रहा था। शनिवार को जब ओटी में आरोपी को मौका मिला तो ड्रिप लगाने के बहाने इसी इंजेक्शन को ड्रिप के साथ मिला दिया और नर्स की हत्या कर दी।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि घटना के समय ओटी में आरोपी सुरेश और फरमान भी थे। सुरेश दस्ताने पहनकर ओटी से बाहर आते भी दिखा था और बाद में कुछ सामान को अस्पताल के डस्टबिन में फेंका था। सुरेश, फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर इंजेक्शन बरामद किया है।

खरखौदा के गांव की रहने वाली नेहा एमसीसी हॉस्पिटल में नर्स थी। नेहा का करीब आठ महीने पूर्व अस्पताल में ही साथ काम करने वाले सुरेश से परिचय हो गया था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और शारीरिक संबंध भी बन गए। अब पिछले करीब तीन माह से नेहा लगातार सुरेश पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। सुरेश पहले से शादीशुदा है और बच्चा भी है। ऐसे में नेहा से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। नेहा ने धमकाया था कि शादी नहीं की तो रेप के केस में जेल भिजवा देगी। ऐसे में सुरेश ने बताया कि वह पत्नी को तलाक दे देगा और इसके लिए कुछ समय चाहिए।

ड्रिप लगाने के बहाने से लगाया इंजेक्शन नेहा ने शनिवार को सुरेश को कहा कि उसे कमजोरी हो रही है। ऐसे में सुरेश ने मौका देखा और उसे ड्रिप लगा दी। ओटी के अंदर साथी फरमान भी मौजूद था। फरमान ने ड्रिप लगाने में मदद की थी। वो जहर वाला इंजेक्शन भी नेहा को सुरेश ने लगा दिया और कहा कि ये ताकत देगा। इसी इंजेक्शन से नेहा की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरेश ने इस इंजेक्शन को ड्रिप में ही घोल दिया था। फिलहाल दोनों हत्यारोपी सुरेश और फरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।