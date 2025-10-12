Hindustan Hindi News
महिला की हत्या कर फरार हो गया प्रेमी, पति जेल में; लाश के पास बिलखती रही मासूम बेटी

महिला, खानाबदोशों जैसी जिंदगी जी रही थी। घटना के बाद से उसका प्रेमी फरार है। आशंका जताई जा रही है कि नशे में झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मारी गई महिला रूबी के पति को कुछ समय पहले जेल हो गई थी। वह अपनी बेटी और एक दोस्त युवक मेरिक के साथ रहती थी और वह कबाड़ बीनकर गुजर-बसर करते थे।

Ajay Singh संवाददाता, झांसीSun, 12 Oct 2025 01:08 PM
उत्तर प्रदेश के झांसी में एक महिला की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। महिला का पति जेल में है। उसकी मासूम बेटी, लाश के पास रोती-बिलखती मिली। उसकी आवाजें सुनकर जुटे लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

घटना, झांसी के नबाबाद थाना क्षेत्र में चित्रा चौराहा सबका मालिक एक है आस्ताने के सामने पुल के नीचे की है। महिला, खानाबदोशों जैसी जिंदगी जी रही थी। घटना के बाद से उसका प्रेमी फरार है। आशंका जताई जा रही है कि नशे में झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मारी गई महिला रूबी के पति को कुछ समय पहले जेल हो गई थी। वह अपनी बेटी और एक दोस्त युवक मेरिक के साथ रहती थी और वह कबाड़ बीनकर गुजर-बसर करते थे।

शनिवार-रविवार की दरमियानी रात दोनों ने शराब पी। इसके झगड़ते हुए दोनों गाली-गलौज करने लगे। आसपास के लोग भी समझाकर सो गए। रविवार तड़के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रूबी का खून से लथपथ शव पड़ा है। उसके मुंह से खून बह रहा था। शरीर, चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे और पास खड़ी मासूम बेटी चीख-चीख कर रो रही थी। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया।

देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। उन्होंने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई। वहीं सूचना पर नबाबाद थाना प्रभारी जेपी पाल ने पुलिस बल के साथ मौका-मुआयना किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। जिसमें बताया कि महिला और उसका प्रेमी मेरिक रात साथ में थे। आज सुबह उसका शव मिला। जबकि प्रेमी फरार है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। महिला जिसके साथ रहती थी कि उसकी तलाश की जा रही है। उससे पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मृतका के परिजनों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

