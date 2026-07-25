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लव अफेयर में प्रेमी की हत्या; 4 दिन बाद प्रेमिका ने भी तोड़ा दम, जहर खाने से हुई मौत

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बिजनौर/अफजलगढ़
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बिजनौर के आनंदीपुर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक हिमांशु त्यागी की कथित हत्या के बाद उसकी प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के दौरान युवती की भी मौत हो गई। पुलिस ने युवती के भाई समेत तीन आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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बिजनौर जिले के अफजलगढ़ के गांव आनंदीपुर में शनिवार को हुई दर्दनाक घटना से लोग गमगीन हो गए। प्रेमी की हत्या के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन करने वाली युवती ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के अनुसार गांव आनंदीपुर निवासी सतीश कुमार के पुत्र 32 वर्षीय हिमांशु त्यागी का गांव में एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि युवती के परिजन हिमांशु से रंजिश रखते थे तथा उसको रास्ते से हटाना चाहते थे।

खेत पर बुलाकर हिमांशु की हत्या

मंगलवार शाम हिमांशु टहलने के लिए घर से निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। काफी तलाश के बाबजूद उसका पता नहीं चला। बुधवार सुबह उसका शव लहूलुहान हालत में गांव के पास पड़ा मिला था। पुलिस के मुताबिक युवती के भाई आकाश ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिमांशु को खेत पर बुलाया। इसके बाद गांव के संजीव उर्फ भंडारी तथा सिद्धांत के साथ मिलकर हिमांशु को लाठी-डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

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प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने खाया था जहर

हिमांशु की मौत का पता लगने पर उसकी प्रेमिका ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जसपुर और वहां से धामपुर के अस्पताल ले गए। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे धामपुर से एम्स ऋषिकेश ले गए जहां से चिकित्सकों द्वारा उसे घर भेज दिया गया। शनिवार सुबह युवती की मौत हो गई। मृतका के पिता नौबत सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

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हिमांशु के हत्यारोपी गिरफ्तार

पुलिस ने हिमांशु त्यागी की हत्या के मामले में गांव आनंदीपुर निवासी मृतका दिव्या के भाई आकाश सहित संजीव उर्फ भंडारी और सिद्धांत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस की जांच के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते हिमांशु की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी आकाश की बहन से हिमांशु का प्रेम प्रसंग था। आकाश इसे लेकर हिमांशु से नाराज रहता था। कई बार मना करने के बाबजूद उनके बीच प्रेम संबंध बरकरार रहे। आकाश ने योजना बनाकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत साथियों के साथ मिलकर हिमांशु की हत्या कर दी।

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