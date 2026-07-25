लव अफेयर में प्रेमी की हत्या; 4 दिन बाद प्रेमिका ने भी तोड़ा दम, जहर खाने से हुई मौत

बिजनौर के आनंदीपुर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक हिमांशु त्यागी की कथित हत्या के बाद उसकी प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के दौरान युवती की भी मौत हो गई। पुलिस ने युवती के भाई समेत तीन आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बिजनौर जिले के अफजलगढ़ के गांव आनंदीपुर में शनिवार को हुई दर्दनाक घटना से लोग गमगीन हो गए। प्रेमी की हत्या के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन करने वाली युवती ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के अनुसार गांव आनंदीपुर निवासी सतीश कुमार के पुत्र 32 वर्षीय हिमांशु त्यागी का गांव में एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि युवती के परिजन हिमांशु से रंजिश रखते थे तथा उसको रास्ते से हटाना चाहते थे।

खेत पर बुलाकर हिमांशु की हत्या मंगलवार शाम हिमांशु टहलने के लिए घर से निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया। काफी तलाश के बाबजूद उसका पता नहीं चला। बुधवार सुबह उसका शव लहूलुहान हालत में गांव के पास पड़ा मिला था। पुलिस के मुताबिक युवती के भाई आकाश ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिमांशु को खेत पर बुलाया। इसके बाद गांव के संजीव उर्फ भंडारी तथा सिद्धांत के साथ मिलकर हिमांशु को लाठी-डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने खाया था जहर हिमांशु की मौत का पता लगने पर उसकी प्रेमिका ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जसपुर और वहां से धामपुर के अस्पताल ले गए। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे धामपुर से एम्स ऋषिकेश ले गए जहां से चिकित्सकों द्वारा उसे घर भेज दिया गया। शनिवार सुबह युवती की मौत हो गई। मृतका के पिता नौबत सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।