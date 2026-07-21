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प्रेमिका के चक्कर में फंस गया प्रेमी, पति ने दोनों को बेडरूम में पकड़ा, फिर सुनाया फैसला

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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यूपी के प्रयागराज में प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसकी ससुराल पहुंच गया। पति पीछे से पहुंच गया और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद पति ने प्रेमी से पत्नी की मांग भरवा दी और उसी के साथ रहने का फरमान सुनाया।

प्रेमिका के चक्कर में फंस गया प्रेमी, पति ने दोनों को बेडरूम में पकड़ा, फिर सुनाया फैसला

Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज में प्रेम-प्रसंग को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमी शादीशुदा महिला की मोहब्बत में फंस गया। पति के जाने के बाद प्रेमी उससे मिलने के लिए बेडरूम में पहुंच गया। पति को जब इसकी भनक लगी तो वह भी पीछे जा पहुंचा और बेडरूम में मोहब्बत फरमा रहे प्रेमी को उसकी पत्नी के साथ पकड़ लिया।

पत्नी को गैर मर्द के साथ पति बौखलाया। प्रेमी को परिजनों ने पकड़कर पीट दिया। इसके बाद मंगलवार को दिनभर चली पंचायत में विवाहिता के पति ने सबके सामने ही जबरन उसके प्रेमी से मांग भरवा दी। गांव में पंचायत के बाद मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन देर शाम तक कोई हल नहीं निकल सका। घटना को लेकर दिनभर लोगों में चर्चा बनी रही और सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है।

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घटना का विवरण

थरवई क्षेत्र के एक गांव का युवक शहर में मिठाई की दुकान में मैनेजर है। वह कई दिनों तक काम के सिलसिले में घर नहीं आता है। उसकी 2022 में बहरिया के एक गांव की युवती से शादी हुई थी। दंपती को दो बच्चे भी हैं। आरोप है कि सोमवार देर रात पति के घर में न होने पर विवाहिता के मायके का प्रेमी उससे मिलने ससुराल पहुंच गया और दबे पांव घर में घुस गया। आरोपी युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है।

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परिवार की प्रतिक्रिया

इधर, परिवार की एक महिला ने आहट मिलने पर परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने दरवाजा खोलकर बेड के नीचे छुपे प्रेमी को पकड़कर जमकर पिटाई की। घटना की जानकारी मिलते ही महिला का पति और उसके मायका पक्ष के लोग भी पहुंच गए। मंगलवार सुबह गांव वालों के सामने हुई पंचायत में पति ने प्रेमी से अपनी पत्नी की मांग भरवाई और उसी के साथ रहने का फरमान सुना दिया। काफी हंगामे के बाद मौके पर पहुंची थरवई पुलिस महिला व उसके प्रेमी समेत दोनों पक्षों को थाने ले गई। पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर देते हुए साथ नहीं रखने और जान का खतरा बताया है। देर शाम तक दोनों पक्ष में थाने में पंचायत चलती रही।

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प्रेमी ने प्रेमिका को छत से फेंका

मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में मंगलवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। कांधला रोड निवासी रिजवान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साले इस्तिकार निवासी पत्थरगढ़, पानीपत का लंबे समय से उनकी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि 12 जुलाई की सुबह इस्तिकार अपने साथी नदीम और तीन अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। युवती को साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान इस्तिकार आपा खो बैठा और मारपीट कर उसने युवती को छत से नीचे फेंक दिया। आरोपी घटना के बाद साथियों के साथ फरार हो गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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