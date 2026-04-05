युवती की मोहब्बत में सलाखों के पीछे पहुंच गया प्रेमी, नाराज प्रेमिका टावर पर चढ़ी, पुलिस के फूले हाथ-पांव

रायबरेली में युवती की मोहब्बत में एक युवक सलाखों के पीछे पहुंच गया। युवती के घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया। प्रेमिका को जब इसकी जानकारी हुई तो वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी को जेल से छुड़वाने की मांग करते हुए नीचे कूदने की धमकी देने लगी।

Raibareilly News: यूपी के रायबरेली में युवती की मोहब्बत में एक युवक सलाखों के पीछे पहुंच गया। युवती के घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया। प्रेमिका को जब इसकी जानकारी हुई तो वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी को जेल से छुड़वाने की मांग करते हुए नीचे कूदने की धमकी देने लगी। इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो उसकी हाथ-पांव फूल गए।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी युवती को समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही। करीब डेढ़ घंटे से ज्यादा समय से चल रहे युवती के ड्रामे से पुलिस के भी हाथ-पांव फूल गए। खबर लिखे जाने तक युवती मोबाइल टॉवर पर ही बैठी थी। पुलिस और गांव वाले उसे मनाने की कोशिशों में जुटे थे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।

युवती के परिजनों ने प्रेमी को पहुंचाया था जेल घटना रायबरेली जनपद के थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र स्थित एक गांव का है। ग्रामीणों ने बताया कि युवती का क्षेत्र निवासी एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने प्रेमी पर लड़की को फुसलाने और उसका यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रेमी के जेल जाने से युवती नाराज थी। रविवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे युवती मौका पाकर घर से निकली और गांव के बाहर स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई।