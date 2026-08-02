दो बच्चों की मां को प्रेमी ने मार डाला; फंदे पर शव लटकाते बेटी ने देखा, लोगों ने दबोचा

अमरोहा में तलाकशुदा महिला शमा परवीन की उसके प्रेमी नुरुद्दीन ने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी शव को पंखे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था, तभी महिला की बेटी पहुंच गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

यूपी के अमरोहा में शनिवार देर रात तलाकशुदा महिला की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी शव को पंखे से लटकाकर वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी महिला की बेटी मौके पर पहुंच गई। उसके शोर मचाने पर भाग रहे आरोपी को मोहल्ले के लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव सहसपुर निवासी शमा परवीन का कुछ समय पहले पति महबूब अली से तलाक हो गया था। इसके बाद वह बेटे तौहीद के साथ जोया के मोहल्ला इकबाल नगर में किराये के मकान में रहने लगी थी। उसकी बेटी नेहा की शादी भी इसी मोहल्ले में हुई है। पुलिस के अनुसार मेरठ के माधवपुरम निवासी नुरुद्दीन से करीब छह माह पहले उसकी जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और नुरुद्दीन का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया।

दो बच्चों की मां की प्रेमी ने हत्या की पुलिस के मुताबिक नुरुद्दीन शुक्रवार को जोया आया था और शमा के घर ही रुका था। शनिवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान नुरुद्दीन ने शमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाने की कोशिश कर रहा था। तभी महिला की बेटी नेहा मौके पर पहुंच गई। मां की हालत देखकर उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी दीवार फांदकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया सूचना पर पुलिस, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। परिजन शमा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के बेटे तौहीद की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नुरुद्दीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

शक ने ले ली जान प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच करीब छह महीने से प्रेम संबंध थे। पुलिस के अनुसार आरोपी को शक था कि शमा किसी अन्य व्यक्ति से भी बातचीत करती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो हत्या की वजह बन गया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

33 दिन में प्रेम प्रसंग में हत्या का दूसरा मामला अमरोहा पुलिस सर्किल में 33 दिन के भीतर प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 27 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबादी गेट स्थित रेता इलाके में रहने वाली शबाना की भी उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। उस मामले में भी हत्या की वजह शक बताया गया था।