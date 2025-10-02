Lover kills married girlfriend after video goes viral, also tries to commit suicide वीडियो वायरल होने पर प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को मार डाला, खुद की जान लेने की भी कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsLover kills married girlfriend after video goes viral, also tries to commit suicide

वीडियो वायरल होने पर प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को मार डाला, खुद की जान लेने की भी कोशिश

यूपी के बलरामपुर में शादीशुदा महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। वीडियो वायरल होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आत्महत्या के प्रयास में उसने खुद का गला भी रेत लिया था।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 08:54 AM
यूपी के बलरामपुर में कोतवाली नगर क्षेत्र पुरैनिया तालाब मोहल्ले में मंगलवार रात प्रेम प्रसंग में एक युवक ने शादीशुदा महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आत्महत्या के प्रयास में उसने खुद का गला भी रेत लिया था। घायल युवक का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। छह माह पहले वायरल हुआ वीडियो युवती की हत्या का करण बना है। हालाकि पुलिस ने हत्यारोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

कोतवाली नगर क्षेत्र के पुरैनिया तालाब निवासी नरगिस पत्नी शहनवाज पर उसके ही मौसेरे भाई शफीक पुत्र रशीद ने मंगलवार रात उसके घर जाकर चाकू से पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद शफीक ने आत्महत्या के प्रयास में खुद का गला भी रेत लिया था। जिसमें वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों को रात में जिला मेमोरियल अस्पताल लाया गया, जहां पर नरगिस की इलाज के दौरान मौत हो गई।

वहीं दूसरी ओर शफीक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जहां पर उसका इलाज पुलिस की देखरेख में चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बताया कि शफीक और नरगिस के बीच में प्रेम सम्बन्ध था। पिछले अप्रैल माह में दोनों का एक वीडियो वायरल हो गया था जिससे दोनों में विवाद हो गया था।

इसी बात को लेकर शफीक ने नरगिस पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। साथ ही खुद का भी गला काट लिया। उन्होंने बताया कि परिजन की तहरीर पर शफीक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मौके से चाकू बरामद कर लिया गया है। इलाज के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा।

