प्रेमी के साथ मां को आपत्तिजनक हालत में देखा; तो बेटे को ही मरवा डाला; ब्वॉयफ्रेंड ने चाकू से गला रेता

मेरठ के रामराज में 7 वर्षीय अंगदवीर की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, मां के कथित प्रेमी और एचडीएफसी बैंक के एरिया मैनेजर अर्पित शर्मा ने प्रेम प्रसंग उजागर होने के डर से वारदात की। आरोपी की निशानदेही पर हस्तिनापुर के जंगल से शव बरामद हुआ। पुलिस जांच जारी है।

मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज में सात वर्षीय अंगदवीर की अपहरण के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, बच्चे की मां के कथित प्रेमी और एचडीएफसी बैंक के एरिया मैनेजर अर्पित शर्मा ने अवैध संबंधों के खुलासे और बदनामी के डर से मासूम की हत्या कर दी। आरोपी ने मंगलवार दोपहर अंगदवीर का अपहरण किया और उसे हस्तिनापुर के जंगल में ले जाकर चाकू से गला रेतकर मार डाला। रामराज निवासी गुरुसेवक विदेश में नौकरी करते हैं, जबकि उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर अपने बेटे अंगदवीर के साथ रह रही थी। मंगलवार दोपहर घर के पास से वैगनआर कार में बच्चे का अपहरण कर लिया गया। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मीरापुर निवासी अर्पित शर्मा को हिरासत में लिया।

प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका गुरप्रीत कौर से प्रेम संबंध था। दो दिन पहले अंगदवीर ने दोनों को साथ देख लिया था। उसे आशंका थी कि बच्चा यह बात परिवार और अन्य लोगों को बता देगा, जिससे बदनामी होगी। इसी डर से उसने अंगदवीर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बच्चे को कार में बैठाकर हस्तिनापुर क्षेत्र के भद्रकाली जंगल स्थित सती माता मंदिर के पास ले गया और चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि उसने शव गंगनहर में फेंक दिया है। इस सूचना पर पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने करीब नौ घंटे तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और उसकी निशानदेही पर लगभग 24 किलोमीटर दूर जंगल से अंगदवीर का शव और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया।

अंगद की मौत से परिवार में कोहराम मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक की मां गुरप्रीत कौर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।