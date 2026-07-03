इश्क में रोड़ा बना प्रेमिका का बेटा तो प्रेमी ने किया किडनैप, प्राइवेट पार्ट पर वार; फिर जंगल में फेंका

इश्क में रोड़ा बना प्रेमिका का बेटा तो प्रेमी ने मासूूम को किडनैप कर लिया। मासूम बच्चे को जंगल में ले जाकर उसके साथ खौफनाक घटना की। बच्चे के चेहरे और प्राइवेट पार्ट पर कई वार किए।

यूपी के अमरोहा में एक खाैफनाक घटना सामने आई है। प्रेम संबंध में अड़चन बन रहे प्रेमिका के पांच साल के बेटे को प्रेमी शान पाशा ने शुक्रवार को घर में सोते समय अगवा कर लिया। इसके बाद संभल जिले के असमोली क्षेत्र के जंगल में ले जाकर उसके चेहरे और प्राइवेट पार्ट पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। मृत समझकर उसे फेंककर भाग गया। सुबह को जब बेटा गायब मिला तो मां ने तलाश शुरू की। घर से दूर जंगल में तलाशी के दौरान बच्चा बेहोशी की हालत में मिला, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले में प्रेमी व उसके भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक युवक की दो साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी और पांच साल का बेटा घर पर रहते हैं। पत्नी पास के ही गांव मातीपुर के अड्डे पर ब्यूटी पार्लर चलाती है। यहां पर उसका प्रेम प्रसंग गांव मातीपुर निवासी शान पाशा से हो गया। शान ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियो बना ली। फरवरी 2026 में महिला ने शान पाशा के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जेल जाने के बाद शान जमानत पर छूट आया तो बाद में महिला भी अपने बयान से पलट गई। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में एफआर लगा दी थी। उसके बाद भी दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा।

हालांकि अब कुछ दिन से महिला ने शान से किनारा करना शुरू कर दिया था। क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा था। बच्चा प्रेम संबंधों में अड़चन बनने से शान नाराज था। गुरुवार रात महिला घर में बेटे के साथ सो रही थी। किसी समय शान पाशा घर में आया तथा बच्चे को उठाकर ले गया। गांव धकतौड़ा के जंगल में ले जाकर धारदार हथियार से चेहरे व गुप्तांग पर वार कर घायल कर दिया। मृत समझकर उसे खेत में फेंककर भाग गया। शुक्रवार सुबह महिला सोकर उठी तो बेटे को न पाकर शोर मचा दिया। जेठ को कॉल कर घटना की जानकारी दी।