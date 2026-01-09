Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newslover filled his girlfriend parting with vermilion and then they both hanged themselves with same scarf in hardoi
प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरी फिर एक ही दुपट्टे से दोनों ने लगाई फांसी, पेड़ से लटके मिले शव

प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरी फिर एक ही दुपट्टे से दोनों ने लगाई फांसी, पेड़ से लटके मिले शव

संक्षेप:

जातीय बंधन के चलते शादी में नाकाम प्रेमी ने पहले प्रेमिका की मांग भरी और फिर पेड़ पर एक ही दुपट्टे से दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के शव शुक्रवार सुबह गांव किनारे पेड़ से लटके मिले।

Jan 09, 2026 07:42 pm ISTDinesh Rathour गोपामऊ (हरदोई)
यूपी के हरदोई से प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जातीय बंधन के चलते शादी में नाकाम प्रेमी ने पहले प्रेमिका की मांग भरी और फिर पेड़ पर एक ही दुपट्टे से दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के शव शुक्रवार सुबह गांव किनारे पेड़ से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल के पास सिंदूर की डिब्बी मिली। लड़की की मांग में भी सिंदूर लगा था। टड़ियांवा थाना क्षेत्र के गांव में शुक्रवार को पेड़ पर एक ही दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटके प्रेमी युगल के शव देख सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतरवाया। दोनों युवक और युवती उसी गांव के रहने वाले थे।

पुलिस की पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व गांव के रहने वाले 23 वर्षीय युवक की दोस्ती दूसरी जाति की 21 वर्षीय युवती से हो गई। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बात की जानकारी दोनों ने अपने घर पर दी और शादी करने की बात कही लेकिन घर वाले इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। बंदिशें बढ़तीं देख गुरुवार रात दोनों युवक और युवती घर से निकल गए। शुक्रवार सुबह दोनों युवक-युवती के शव पेड़ से लटके मिले। पुलिस क्षेत्राधिकारी हरियांवा अजीत सिंह ने बताया कि पृथमदृष्टया जांच में पता चला है कि आत्महत्या की गई है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था।

पति के उत्पीड़न को लेकर लगाई विवाहिता ने फांसी

वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद जिले में विवाहिता ने पति के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पति नशे की हालत में उससे आएदिन बदसलूकी करता था। इसको लेकर वह डिप्रेशन में रहती थी। विवाहिता की मौत के बाद साले ने जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला एका के नगला पसी से जुड़ा है। सुषमा उर्फ गुडिया की शादी 11 साल पहले अवधेश पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी नगला पसी के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति शराब पीकर नशे की हालत में गुड़िया के साथ बदसलूकी करता था। गुड़िया ने जब मायके वालों को बताया तो मायके वालों ने ससुराल आकर पति को समझाया लेकिन उसकी हकरतों में सुधार नहीं आया।

