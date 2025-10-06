lover eloped with his girlfriend and nine days later their bodies were found hanging from tree प्रेमिका को घर से भगा ले गया प्रेमी, नौ दिन बाद पेड़ से लटके मिले दोनों के शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour बरेलीMon, 6 Oct 2025 04:41 PM
यूपी के बरेली में एक युवक नौ दिन पहले प्रेमिका को उसके घर से भगा ले गया। तब से ही दोनों लापता था। परिवार वालों ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। नौ दिन बाद दोनों के शव संदिग्ध हालात में पेड़ से लटके मिले। इसकी खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके मौके पर पहुंची। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने मौके का निरीक्षण करके फरीदपुर इंस्पेक्टर को जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

मामला फरीदपुर के ढढुंली गांव का है। यहां के रहने वाले 21 साल के लड़के का गांव की 16 वर्षीय लड़की के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 27 सितंबर को युवक लड़की को उसके घर से भगा लिया। लड़की के पिता ने युवक पर 28 सितंबर को बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस दोनों की तलाश करती रही, लेकिन दोनों का कुछ नहीं पता चला। सोमवार को ढंढुली गांव के लोग खेत पर काम करने जा रहे थे। उन्होंने गांव से बाहर जंगल में घर से भागे दोनों प्रेमी-प्रेमिका का शव पेड़ पर लटके देखे। खबर लगते परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

उन्होंने आलाअधिकारियों को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद एसपी साउथ अंशिका वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने फरीदपुर इंस्पेक्टर को जांच करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चर्चा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों चोरी-छिपे आए दिन मिलते भी थे। परिवार वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो वह विरोध करने लगे थे। हालांकि पुलिस हत्या और आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। पुलिस ने प्रेमी युगल के शव पोस्टमार्टम को भेजे गए। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Bareilly News Lover-girlfriend Up Latest News अन्य..
