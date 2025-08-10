lover died painful death due to his illicit relationship with woman couple called him home and beat him to death महिला से अवैध संबंध में प्रेमी को मिली दर्दनाक मौत, घर बुलाकर दंपति ने पीट-पीटकर दी निर्मम हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
महिला से अवैध संबंध में प्रेमी को मिली दर्दनाक मौत, घर बुलाकर दंपति ने पीट-पीटकर दी निर्मम हत्या

चंदौसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की अवैध संबंधों के चलते निर्मम हत्या कर दी गई। जिस महिला से युवक का प्रेम-प्रसंग चल रहा था उसी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को दर्दनाक मौत दे दी। महिला ने प्रेमी को घर बुलाया फिर पति संग मिलकर पीट-पीटकर मार डाला।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, चंदौसीSun, 10 Aug 2025 04:15 PM
यूपी के चंदौसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक की अवैध संबंधों के चलते निर्मम हत्या कर दी गई। जिस महिला से युवक का प्रेम-प्रसंग चल रहा था उसी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को दर्दनाक मौत दे दी। महिला ने प्रेमी को घर बुलाया फिर पति संग मिलकर पीट-पीटकर मार डाला। रात में हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। हालांकि पुलिस ने दंपति को हिरासत में ले लिया है। हत्यारोपी दंपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रह है।

मोहल्ला वारिसनगर निवासी अनीस उर्फ समीर 25 वर्ष पुत्र मुस्तकीम की मोहल्ला स्थित अशर्फी वाली गली में रात 1:00 बजे दंपति ने घर बुलाकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। मृतक के बड़े भाई फखरे आलम ने बताया कि उसका भाई अनीस बैठक में सोया हुआ था। फोन आने पर वह किसी समय आरोपियों के घर चला गया। उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। किसी तरह से वह घायल अवस्था में घर पहुंचा और सारी बात बताई। इस दौरान पुलिस भी मृतक के घर पहुंच गई। पुलिस उसे तत्काल सरकारी अस्पताल ले गई। चिकित्सक ने जांच के बाद अनीस को मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम। हत्या के पीछे अवैध संबंध बताए जा रहे हैं ।

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के हत्यारोपी महिला से पिछले तीन वर्षों से अवैध संबंध थे। वह महिला को आर्थिक व शारीरिक रूप से ब्लैकमेल कर रहा था । मोहल्ले में भी बदनामी हो रही थी। जिसके चलते शनिवार की रात दंपति ने मिलकर अनीस की हत्या कर दी। मृतक अनीस दूसरे शहरों में जाकर तिरपाल आदि बेचने का काम करता। पुलिस ने आरोपी दंपति को हिरासत में लिया है। जिससे पूछताछ की जा रही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

