शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा था आशिक, महिला ने पति के साथ मिलकर मार डाला
बलरामपुर में सड़क दुर्घटना बताई जा रही दो युवकों की मौत का मामला हत्या में बदल गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या थी। मृतक का आरोपी महिला से शादी से पहले प्रेम संबंध था।
UP News: यूपी के बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां महराजगंज तराई क्षेत्र में सड़क दुर्घटना बताई जा रही दो युवकों की मौत का मामला हत्या में बदल गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या थी। मृतक दीपचंद उर्फ छोटू का आरोपी महिला खुशबू वर्मा से शादी से पहले प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। इसी बात को लेकर घर में तनाव रहता था और मृतक द्वारा पुरानी तस्वीरों के जरिए दबाव बनाने से परेशान होकर महिला ने पति और परिजनों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दीपचंद और उसके दोस्त मनोज को गांव के बाहर बुलाया और वहीं दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद शवों को मोटरसाइकिल पर रखकर लौकहवा के सेवरहवा नाले के पास फेंक दिया गया। साथ ही मृतकों की बाइक भी वहीं छोड़ दी गई, ताकि मामला सड़क दुर्घटना लगे। शुरुआती सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दुर्घटना का केस दर्ज किया था, लेकिन साक्ष्यों और सीडीआर विश्लेषण से सच्चाई सामने आ गई।
घटना स्थल से मृतक के मोबाइल का टूटा हिस्सा, आरोपी महिला की माला और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में अनिल कुमार, खुशबू वर्मा, अजय कुमार वर्मा और संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में संशोधन करते हुए हत्या समेत अन्य गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है।
एसपी के निर्देश पर टीम ने किया खुलासा
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस व सर्विलांस टीम ने मामले का खुलासा किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें