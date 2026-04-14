शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा था आशिक, महिला ने पति के साथ मिलकर मार डाला

बलरामपुर में सड़क दुर्घटना बताई जा रही दो युवकों की मौत का मामला हत्या में बदल गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या थी। मृतक का आरोपी महिला से शादी से पहले प्रेम संबंध था।

UP News: यूपी के बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां महराजगंज तराई क्षेत्र में सड़क दुर्घटना बताई जा रही दो युवकों की मौत का मामला हत्या में बदल गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या थी। मृतक दीपचंद उर्फ छोटू का आरोपी महिला खुशबू वर्मा से शादी से पहले प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी जारी रहा। इसी बात को लेकर घर में तनाव रहता था और मृतक द्वारा पुरानी तस्वीरों के जरिए दबाव बनाने से परेशान होकर महिला ने पति और परिजनों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दीपचंद और उसके दोस्त मनोज को गांव के बाहर बुलाया और वहीं दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद शवों को मोटरसाइकिल पर रखकर लौकहवा के सेवरहवा नाले के पास फेंक दिया गया। साथ ही मृतकों की बाइक भी वहीं छोड़ दी गई, ताकि मामला सड़क दुर्घटना लगे। शुरुआती सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दुर्घटना का केस दर्ज किया था, लेकिन साक्ष्यों और सीडीआर विश्लेषण से सच्चाई सामने आ गई।

घटना स्थल से मृतक के मोबाइल का टूटा हिस्सा, आरोपी महिला की माला और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में अनिल कुमार, खुशबू वर्मा, अजय कुमार वर्मा और संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में संशोधन करते हुए हत्या समेत अन्य गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है।