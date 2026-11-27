यूपी के गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमी ने प्रेमिका के 5 साल के बेटे की हत्या कर शव राप्ती नदी में फेंक दिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपित प्रेमी ने वारदात स्वीकार की है।

यूपी के गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमी ने प्रेमिका के 5 साल के बेटे की हत्या कर शव राप्ती नदी में फेंक दिया।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के गोरखपुर में शाहपुर के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी से लापता पांच वर्षीय आरुष शर्मा की हत्या कर दी गई। मां के साथ रह रहा प्रेमी रितिक यादव बच्चे को कार से बाघागाड़ा स्थित राप्ती नदी के किनारे ले गया और हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपित ने वारदात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस नदी में बच्चे के शव की तलाश कर रही है। हालांकि, शव बरामद होने तक पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।

मूल रूप से महराजगंज के मटिया निवासी रूबी शर्मा की शादी करीब 10 वर्ष पहले सहजनवा के मटियरा निवासी देवनंदन शर्मा से हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा ननिहाल में रहता है, जबकि पांच वर्षीय आरुष मां के साथ था। करीब दो वर्ष पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया और दोनों के बीच परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा चलने लगा। इसी दौरान रूबी के संबंध अपने ससुराल में रहने वाले रितिक यादव से हो गए। इसके बाद दोनों शाहपुर के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी में किराये के मकान में रहने लगे। रितिक अपने ममेरे भाई की कार चलाता था।

उधर, दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। विवाद बढ़ने पर रूबी ने पादरी बाजार के एक मार्ट में काम शुरू किया था। बाद में वह मोहल्ले में घरेलू काम करने लगी। गुरुवार सुबह करीब चार से पांच बजे के बीच रूबी काम पर चली गई थी और आरुष कमरे में सो रहा था। आरोप है कि इसी दौरान रितिक कार से पहुंचा और सोते हुए बच्चे को उठाकर ले गया। उसे बाघागाड़ा स्थित राप्ती नदी के किनारे ले जाकर हत्या कर दी और शव नदी में फेंक दिया। बच्चे के लापता होने पर मां ने काफी तलाश की। पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी। शाहपुर पुलिस ने जांच शुरू कर आसपास के सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली और रितिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने हत्या कर शव नदी में फेंकने की बात स्वीकार की। थानाध्यक्ष अंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपित को लेकर बाघागाड़ा पहुंची। पुलिस गोताखोरों और अन्य संसाधनों की मदद से नदी में शव की तलाश कर रही है। घटना के बाद से मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

एलकेजी में पढ़ता था आरुष, मां का रो-रोकर बुरा हाल मासूम आरुष पादरी बाजार स्थित किराये के मकान के पास स्थित एक स्कूल में एलकेजी का छात्र था। उसकी इस तरह हत्या किए जाने की खबर से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। मां रूबी का रो-रोकर बुरा हाल है। आरुष के पिता देवनंदन भी दूसरी महिला के साथ देवरिया में रहते हैं। फिलहाल पुलिस नदी में बच्चे के शव की तलाश के साथ मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

शव बरामद होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी गोरखनाथ सीओ रवि कुमार सिंह ने बताया कि लापता बच्चे की हत्या कर शव राप्ती नदी में फेंकने की बात आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर बाघागाड़ा पुल के पास नदी में शव की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। शव बरामद होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।