किसी और से बातें करने लगी थी, प्रेमिका को किडनैप कर मार डाला, प्रेमी ने कबूल किया जुर्म
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में किसी और से बातें करने पर नाराज प्रेमी ने प्रेमिका को किडनैप कर मार डाला। पुलिस के सामने आरोपी प्रेमी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है।
Kaushambi girlfriend murder: यूपी के कौशांबी जिले में सनसनीखेज मर्डर की वारदात सामने आई है। यह किसी और बातें करने से नाराज प्रेमी ने अपनी को मौत के घाट उतर दिया। पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के पूरबशरीरा गांव की एक लड़की खेत से लौटते वक्त उसके प्रेमी ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद प्रेमिका लड़की की हत्या कर दी। हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ किए जाने के बाद युवक प्रेमी ने अपना जुर्म कबूल किया। युवक ने कहा कि वह किसी और से बातें करने लगी थीं इसलिए मार डाला। उसके बताए स्थान से लड़की का शव बरामद किया गया। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है।
पूरबशरीरा निवासी झाली सरोज मजदूरी करता है। मंगलवार को उसकी 14 वर्षीय बेटी कौशल्या आस-पड़ोस में रहने वाली सहेलियों के साथ पिपरमेंट काटने खेत गई थी। इल्जाम है कि शाम को लौटते समय रास्ते से गांव के ही राहुल कुमार सरोज पुत्र भइयन उर्फ भैयालाल ने उसको अगवा कर लिया। साथ रही लड़कियों ने घर जाकर यह बात उसके परिजनों को बताई तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। सुराग नहीं मिलने पर यूपी-112 पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। खबर मिलते पर थाना प्रभारी बीएन पांडेय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
गांव से करीब डेढ़ किमी दूर मूंग के खेत में पड़ा किशोरी का शव बरामद
पुलिस कर्मचारियों ने आरोपी राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। रात तकरीबन 10 बजे उसके बताने अनुसार, गांव से करीब डेढ़ किमी दूर मूंग के खेत में पड़ा किशोरी का शव बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की बात स्वीकार की है। प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि किशोरी पहले उससे प्रेम करती थी। इधर बीच वह किसी अन्य से बातचीत करने लगी थी। इसी खुन्नस में उसे मौत की नींद सुला दिया है। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से परिवारीजनों के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं।
प्रेम प्रपंच के चलते गांव के ही युवक ने किशोरी की अपहरण कर हत्या: एसपी
एसपी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि लड़की की हत्या का मामला संज्ञान में आया है। पूछताछ में हत्या की वजह भी सामने आई है। प्रेम प्रपंच के चलते गांव के ही युवक ने किशोरी की अपहरण कर हत्या की है। मुकदमा कायम कराकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराते हुए मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है। विस्तृत पूछताछ के बाद हत्यारोपी का चालान कराया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें