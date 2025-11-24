Hindustan Hindi News
मोहब्बत में नाकाम आशिक ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका से शादी नहीं होने पर खुद को मार ली गोली

मोहब्बत में नाकाम आशिक ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका से शादी नहीं होने पर खुद को मार ली गोली

संक्षेप:

फिरोजाबाद में इश्क में असफल आशिक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। वह प्रेमिका से शादी करना चाहता था लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

Mon, 24 Nov 2025 05:30 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, फिरोजाबाद
यूपी के फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां इश्क में असफल आशिक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। वह प्रेमिका से शादी करना चाहता था लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे। उधर, आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये दर्दनाक घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी का है। जहां नारखी थाना क्षेत्र के कपवाली का रहने वाला 24 साल का विकास अपने ताऊ के घर पर रहता था। उसने रविवार रात में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन और मोहल्ले घटना स्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने विकास को मृत घोषित कर दिया।

इस मामले में सीओ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया गया मृतक थाना नारखी के कपावली का निवासी था और 15 दिन पहले गांव की एक लड़की को लेकर चला गया था । दोनों आपस में प्रेम करते थे, लेकिन लडकी के परिजन शादी करने को तैयार नहीं थे। एक सप्ताह बाद युवक ने लड़की को वापस उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। प्रेमिका से शादी नहीं होने कारण युवक परेशान था, इसलिए परिजनों ने उसे गांव से फिरोजाबाद में ताऊ के पास रहने के लिए भेज दिया था। पुलिस द्वारा सोमवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

उधर, उन्नाव जिले में ट्रेन से कटकर प्रेमी युगल ने जान दे दी। मौके पर पहुंची जीआरपी ने घटना की सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का बीते कई सालों से पड़ोसी गांव निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोमवार देर रात युवक और युवती परिजनों के सोने के बाद घर से अचानक निकलकर लखनऊ कानपुर रेलमार्ग पर जैतीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे।

दोनों प्रेमी युगल काफी देर तक एक -दूसरे से बात करते रहे। सुबह चार बजे कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही मालगाड़ी ट्रेन से दोनों ने कटकर जान दे दी। घटना की जानकारी पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान हो सकी। जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने युवक के परिजनों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजन दोनों शवों को देख दंग रह गए। जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है।

