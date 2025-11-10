जेई बनते ही धोखा दे गया प्रेमी, शादी से मुकरा तो प्रेमिका ने बीच सड़क पर किया हंगामा

संक्षेप: उरई में प्रेमिका जालौन हाईवे पर पहुंची और करीब दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रेमी के जेई बनने के बाद शादी से मुकरने पर प्रेमिका हंगामा कर रही है। यह वीडियो रविवार शाम का बताया जा रहा है।

एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का प्रकरण तो आपको याद ही होगा। ऐसा ही एक मामला उरई से सामने आया है। इस बार प्रेमिका नहीं बल्कि प्रेमी ने जेई बनते ही धोखा दे दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी खबर लगते ही प्रेमिका जालौन हाईवे पर पहुंची और करीब दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रेमी के जेई बनने के बाद शादी से मुकरने पर प्रेमिका हंगामा कर रही है। यह वीडियो रविवार शाम का बताया जा रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि दो घंटे तक सड़क पर चले हंगामे के बाद प्रेमी-प्रेमिका थाने पहुंच गए। वहां कई घंटे की बातचीत के बाद दोनों समझौता कर चले गए।

युवती को हंगामा करते देख लोगों ने बनाए वीडियो उरई के जालौन रोड पर रविवार शाम प्रेमी युगल रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी दोनों में शादी को लेकर बातचीत होने लगी। इसी को लेकर चलती बाइक पर झगड़ा शुरू हो गया। युवक ने गाड़ी रोकी और बीच रास्ते में ही लड़की को छोड़कर जाने लगा। इस पर लड़की ने रास्ता रोका और बीच सड़क पर बैठकर हंगामा कर जान देने की धमकी देने लगी। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। सड़क पर दो घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला। लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए।