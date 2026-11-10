प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पकड़ कराई शादी, दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई

प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पकड़ कराई शादी, दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की शादी करवा दी। अपने परिजनों की मौजूदगी में प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और वरमाला पहनाई।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अजब मामला सामने आया है। यहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और दोनों की शिवमंदिर में शादी करा दी। अपने परिजनों की मौजूदगी में प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और वरमाला पहनाई। प्रेम-प्रसंग की कहानी के दांपत्यसूत्र में बंधने की चर्चा पूरे दिन रही। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल वीडियो में प्रेमिका रगौली और प्रेमी सुहेल बराछी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। एक साल से अधिक समय से दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दिवाली के दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंच गया। दोनों को परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। प्रेमी के परिजनों को भी बुलाया गया। सोमवार को गांव के ही शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। वायरल वीडियो में प्रेमी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरते हुए और वरमाला पहनाते हुए दिख रहा है।
प्रेमी की फरवरी में होनी थी शादी
प्रेमी के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई थी। लड़की पक्ष ने बरीक्षा भी कर दिया था। फरवरी माह में शादी होनी थी। वहीं, थाना प्रभारी नरेश प्रजापति ने बताया कि युवक की शादी जिस लड़की से तय थी उसने मंगलवार को थाने आकर तहरीर दी है। दोनों पक्षों को बुलाकर कोई रास्ता निकाला जाएगा।
एटा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या
वहीं एटा में दो बच्चे और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शव को भदवास गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया। दीपावली के दिन से मृतक गायब था। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है, जबकि प्रेमी फरार है। पुलिस को परिजनों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली के मॉडल टाउन में रामसेवक के साथ उसके रिश्ते का चाचा आकाश भी मजदूरी करता था। इसी दौरान रामसेवक की पत्नी सीमा आकाश के संपर्क में आ गई। पिछले डेढ़ साल से सीमा और आकाश दिल्ली में साथ रह रहे थे। रामसेवक ने इस बात का विरोध किया था और कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद रामसेवक को रास्ते से हटाने के लिए सीमा और आकाश ने मिलकर खौफनाक साजिश रची।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें