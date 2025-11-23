पति के लिए प्रेमी ने लाकर दिया जहर, शादीशुदा महिला ने खुद ही खा लिया; जानें फिर

संक्षेप: मजदूर का कहना है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी को उसके प्रेमी ने जहर लाकर दिया था। युवक, पत्नी पर दबाव बना रहा था कि पति को रास्ते से हटाने के बाद दोनों आराम से शादी कर लेंगे। पत्नी इस ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। मजदूर का कहना है कि पत्नी ने 18 नवंबर को सुबह दस बजे खुद ही जहर खा लिया।

पति-पत्नी और वो के चक्कर में अक्सर खौफनाक साजिशें और जघन्य अपराधों की कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन यूपी के अमरोहा से ऐसे ही नाजायज रिश्तों से उपजी कुछ अलग कहानी सामने आई है। यहां एक पत्नी को उसके प्रेमी ने पति के लिए जहर लाकर दिया। पत्नी ने जहर पति को देने की बजाए खुद ही खा लिया। जहर खाने से शादीशुदा महिला की मौत के बाद उसके प्रेमी का खेल खुल गया। पति ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। कहा जा रहा है कि महिला प्रेमी द्वारा शादी के लिए दबाव बनाए जाने से तंग आ गई थी। रोज-रोज बनाए जा रहे दबाव से तंग आकर उसने खुद ही जहर का सेवन कर लिया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी मजदूर के मुताबिक उसकी पत्नी का गांव निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मजदूर का कहना है कि उसे रास्ते से हटाने को प्रेमी ने उसकी पत्नी को जहर लाकर दिया था। आरोप के मुताबिक वह युवक दबाव बना रहा था कि पति को रास्ते से हटाने के बाद दोनों आराम से शादी कर लेंगे। पत्नी इस ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। मजदूर का कहना है कि पत्नी ने 18 नवंबर को दिन में सुबह दस बजे कीटनाशक का सेवन किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।

सैदनगली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात 30 वर्षीया पत्नी की मौत हो गई। मजदूर ने थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर उमेश पुत्र किशनलाल निवासी हुसैनपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।