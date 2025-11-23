Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newslover brought poison for husband married woman consumed it herself illicit relationship
पति के लिए प्रेमी ने लाकर दिया जहर, शादीशुदा महिला ने खुद ही खा लिया; जानें फिर

पति के लिए प्रेमी ने लाकर दिया जहर, शादीशुदा महिला ने खुद ही खा लिया; जानें फिर

संक्षेप:

मजदूर का कहना है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी को उसके प्रेमी ने जहर लाकर दिया था। युवक, पत्नी पर दबाव बना रहा था कि पति को रास्ते से हटाने के बाद दोनों आराम से शादी कर लेंगे। पत्नी इस ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। मजदूर का कहना है कि पत्नी ने 18 नवंबर को सुबह दस बजे खुद ही जहर खा लिया।

Sun, 23 Nov 2025 07:41 AMAjay Singh संवाददाता, अमरोहा
share Share
Follow Us on

पति-पत्नी और वो के चक्कर में अक्सर खौफनाक साजिशें और जघन्य अपराधों की कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन यूपी के अमरोहा से ऐसे ही नाजायज रिश्तों से उपजी कुछ अलग कहानी सामने आई है। यहां एक पत्नी को उसके प्रेमी ने पति के लिए जहर लाकर दिया। पत्नी ने जहर पति को देने की बजाए खुद ही खा लिया। जहर खाने से शादीशुदा महिला की मौत के बाद उसके प्रेमी का खेल खुल गया। पति ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। कहा जा रहा है कि महिला प्रेमी द्वारा शादी के लिए दबाव बनाए जाने से तंग आ गई थी। रोज-रोज बनाए जा रहे दबाव से तंग आकर उसने खुद ही जहर का सेवन कर लिया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी मजदूर के मुताबिक उसकी पत्नी का गांव निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मजदूर का कहना है कि उसे रास्ते से हटाने को प्रेमी ने उसकी पत्नी को जहर लाकर दिया था। आरोप के मुताबिक वह युवक दबाव बना रहा था कि पति को रास्ते से हटाने के बाद दोनों आराम से शादी कर लेंगे। पत्नी इस ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। मजदूर का कहना है कि पत्नी ने 18 नवंबर को दिन में सुबह दस बजे कीटनाशक का सेवन किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।

सैदनगली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात 30 वर्षीया पत्नी की मौत हो गई। मजदूर ने थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मृतका के पति की तहरीर पर उमेश पुत्र किशनलाल निवासी हुसैनपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

मायके वालों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

मामले की जानकारी लगते ही शुक्रवार शाम पंजाब के फाजिल्का जिले के गांव निवासी महिला के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बेटी की मौत के जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बताया जा रहा है कि गांव निवासी मजदूर पंजाब में मजदूरी करने गया था। इस दौरान फाजिल्का निवासी महिला से उसके प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दंपति के दो बच्चे भी हैं।

ये भी पढ़ें:तंत्र नहीं, नाजायज रिश्ते में बाधक बनने पर मुस्कान-साहिल ने किया सौरभ का कत्ल
ये भी पढ़ें:देवर से नाजायज रिश्ते में बाधक बने 11 साल के बेटे की मां ने की हत्‍या
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Husband-wife Fight Husband Wife UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |