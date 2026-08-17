किसी और से बात करने लगी प्रेमिका तो खौल उठा प्रेमी का खून, चेहरा कुचलकर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार
यूपी के अलीगढ़ में कुछदिन पहले हुई असम की महिला की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेमी ने ही महिला की हत्या कर दी थी। पूछताछ में प्रेमी ने बताया कि वह किसी और से बात करने लगी थी, इसी से नाराज होकर उसने प्रेमिका को मार डाला था।
Aligarh News: अलीगढ़ जिले से प्रेम-प्रसंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। असम की महिला की चेहरा कूचकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने ही की थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से दोस्ती थी। शादी की बात हो गई थीं। लेकिन, महिला किसी दूसरे युवक से बात करने लगी। इसको लेकर प्रेमी का खून खौल उठा था। शादी से इन्कार करने पर दोनों में मतभेद हुआ। इसी बात से नाराज होकर युवक ने घटना को अंजाम दिया और शव को गोशाला में फेंक दिया था।
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि 11 अगस्त को थाना इगलास क्षेत्र के गांव बड़ा खुर्द के जंगल में अर्द्धनिर्मित गोशाला के पास एक महिला का शव मिला था। मामले में मुकदमा दर्ज करके सीओ इगलास कमलेश कुमार के नेतृत्व में थाना इगलास पुलिस व क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग देहात की टीमें गठित की गईं। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतका की शिनाख्त असम निवासी मोना उर्फ मनौरा बेगम (28) के रूप में हुई। सीसीटीवी में एक संदिग्ध कैद हुआ। पुलिस ने उसे ट्रेस करते हुए मथुरा से गिरफ्तार कर लिया।
प्रेमिका के साथ होटल में काम करता था प्रेमी
आरोपी का नाम विकास पुत्र निहाल सिंह है, जो मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र के बना का रहने वाला है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, मृतका का बैग, आधार कार्ड की प्रति, मोबाइल चार्जर और हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह व मोना मथुरा में होटल में साथ में काम करते थे। तीन साल के दोनों में दोस्ती थी। शादी की बात तक हो गईं। इसी बीच युवक को महिला की किसी और के साथ दोस्ती होने की जानकारी मिली। इसके बाद विवाद हुआ और उसने हत्या कर दी।
इगलास में क्रिकेट खेलने आता था युवक
आरोपी विकास इगलास क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के लिए आता था। उसे जानकारी थी कि गोशाला अभी बनी है। ऐसे में वह मोना को वहां लेकर पहुंचा। ईंट से उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए और शव को वहीं फेंककर फरार हो गया।
तो क्या थप्पड़ का बदला लेने को की हत्या
महिला विशेष समुदाय की थी और असम से कानपुर आकर रहने लगी थी। इसी बीच उसकी दोस्ती विकास से हुई। दोनों के बीच लेनदेन भी होता रहता था। 10 अगस्त को महिला हाथरस के एक होटल में आई। इसी बीच विकास को महिला के किसी और के संपर्क में आने की जानकारी हुई। उसने विरोध किया। साथ ही अपने करीब 60-70 हजार रुपये मांगे। इसी विवाद में महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी से वह उसे मारने की फिराक में था। घटना वाले दिन वह उसे बाइक से लेकर जा रहा था। रास्ते में हत्या कर दी और फरार हो गया। वहां अपना बैग भूल गया था, जिसे बाद में लेने पहुंचा था।
ब्लाइंड घटना का सीसीटीवी ने खोला राज
ये घटना पूरी तरह से ब्लाइंड थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिला। इसमें महिला बाइक पर बैठकर घटनास्थल की ओर जाती दिखाई दी थी। उसी बाइक नंबर (यूपी 85 सीआर 0173) के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। महिला किसी दूसरे युवक से बातचीत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने ईंट से उसके सिर और चेहरे पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक, मृतका का बैग, आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल चार्जर और हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की हैं।
नहीं आए परिजन, वीडियो कॉल पर देखा शव
महिला का शव 11 अगस्त को मिला था। नियमों के अनुसार 72 घंटे बाद अज्ञात शव का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। रविवार को शव की शिनाख्त हुई तो पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। लेकिन, वे नहीं आए। इसके बाद सोमवार को पुलिस ने ही शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद मानव उपकार संस्था के माध्यम से शव को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने वीडियो कॉल पर महिला के शव को उसकी बहनों को आखिरी बार दिखाया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।