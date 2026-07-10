प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या; बचाने आई गर्लफ्रेंड को भी धुना, परिवार फरार

कौशांबी के महुआ खाड़ा गांव में बीमार प्रेमिका से मिलने पहुंचे 20 वर्षीय युवक शिव प्रसाद की युवती के परिजनों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बचाने आई युवती भी गंभीर घायल हुई। पुलिस ने चार आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो को हिरासत में लिया है।

कौशांबी के सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआ खाड़ा गांव में प्रेम संबंध को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीमार प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे 20 वर्षीय युवक की युवती के परिजनों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची युवती को भी बेरहमी से पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।

प्रेमिका से मिलने गया था प्रेमी डीएसपी शिवांक सिंह ने बताया कि महुआ खाड़ा गांव की 18 वर्षीय युवती का पिछले पांच वर्षों से ओसा गांव में ब्याही उसकी बड़ी बहन के जेठ के बेटे शिव प्रसाद (20) से प्रेम संबंध था। दोनों रिश्ते में मौसी-भतीजे लगते थे। युवती पिछले दो दिनों से बीमार थी और गुरुवार को एक निजी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर लौटी थी। इसकी जानकारी मिलने पर शिव प्रसाद देर रात उससे मिलने उसके घर पहुंच गया।

लड़की के परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला बताया गया कि युवक और युवती घर में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान युवती के परिजनों ने दोनों को देख लिया। प्रेम संबंध से पहले से नाराज परिजन आगबबूला हो गए और उन्होंने लाठी-डंडों व अन्य वस्तुओं से युवक पर हमला बोल दिया। शिव प्रसाद को बचाने के लिए युवती आगे आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल युवक और युवती को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने शिव प्रसाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती का इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

लव अफेयर में हुई हत्या शुक्रवार सुबह मृतक के बड़े भाई गुरु प्रसाद ने सदर कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है।