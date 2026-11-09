प्रेमिका के घर सीधे बारात लेकर पहुंच गया प्रेमी, पुलिस की मौजूदगी में हुई विदाई

यूपी के हापुड़ में प्रेमी युवक प्रेमिका के घर सीधे बारात लेकर पहुंच गया। बारात को देख युवती पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस की मौजूदगी में आपसी समझौते के बाद प्रेमिका प्रेमी के साथ विदा हो गई।

यूपी के हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को अजब गजब मामला सामने आया। तीन साल से प्रेमिका के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग में प्रेमी युवक ने हिम्मत कर दीपावली की रात युवती के पिता से शादी की बात कर ली। इस पर युवती के पिता ने टालते हुए यूं ही कह दिया कि कल आ जाना। इसे सच मानकर युवक सोमवार को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिजनों के साथ सीधे बारात लेकर प्रेमिका के घर शादी करने पहुंच गया। बारात को देख युवती पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। युवती ने कह दिया कि वह बालिग है और युवक के साथ रहेगी। दोनों पक्षों में कई घंटे तक थाने में बातचीत होती रही। बाद में युवती की सहमति पर पुलिस ने उसे युवक के साथ भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से करीब तीन साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। बताया गया है कि दीपावली की रात युवक ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर युवती के पिता से शादी कराने का आग्रह किया। इस पर युवती के पिता ने कह दिया कि कल आ जाना। युवक ने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया।

शादी की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई सोमवार दोपहर युवक अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ युवती के घर शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंच गया। अचानक इतनी संख्या में लोगों को देख युवती पक्ष के लोग भड़क गए। शादी की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने में काफी देर तक पंचायत चली। युवती ने कहा कि वह युवक के साथ ही रहेगी। युवती की सहमति और दोनों पक्षों की सहमति पर युवक, युवती को अपने साथ ले गया।