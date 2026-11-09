प्रेमिका के घर सीधे बारात लेकर पहुंच गया प्रेमी, पुलिस की मौजूदगी में हुई विदाई
यूपी के हापुड़ में प्रेमी युवक प्रेमिका के घर सीधे बारात लेकर पहुंच गया। बारात को देख युवती पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस की मौजूदगी में आपसी समझौते के बाद प्रेमिका प्रेमी के साथ विदा हो गई।
यूपी के हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को अजब गजब मामला सामने आया। तीन साल से प्रेमिका के साथ चल रहे प्रेम प्रसंग में प्रेमी युवक ने हिम्मत कर दीपावली की रात युवती के पिता से शादी की बात कर ली। इस पर युवती के पिता ने टालते हुए यूं ही कह दिया कि कल आ जाना। इसे सच मानकर युवक सोमवार को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिजनों के साथ सीधे बारात लेकर प्रेमिका के घर शादी करने पहुंच गया। बारात को देख युवती पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। युवती ने कह दिया कि वह बालिग है और युवक के साथ रहेगी। दोनों पक्षों में कई घंटे तक थाने में बातचीत होती रही। बाद में युवती की सहमति पर पुलिस ने उसे युवक के साथ भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से करीब तीन साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। बताया गया है कि दीपावली की रात युवक ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर युवती के पिता से शादी कराने का आग्रह किया। इस पर युवती के पिता ने कह दिया कि कल आ जाना। युवक ने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया।
शादी की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई
सोमवार दोपहर युवक अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ युवती के घर शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंच गया। अचानक इतनी संख्या में लोगों को देख युवती पक्ष के लोग भड़क गए। शादी की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने में काफी देर तक पंचायत चली। युवती ने कहा कि वह युवक के साथ ही रहेगी। युवती की सहमति और दोनों पक्षों की सहमति पर युवक, युवती को अपने साथ ले गया।
समझौते के आधार पर युवती को युवक पक्ष के साथ भेज गया
थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई। युवक-युवती दोनों शिक्षित, बालिग हैं। कई साल से उनके बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दीपावली की रात युवक ने प्रेमिका के पिता से शादी कराने का आग्रह किया था। इसको लेकर वह लड़की के घर पहुंच गए, जहां पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। थाने में दोनों पक्ष राजी हो गए। दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर युवती को युवक पक्ष के साथ भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें