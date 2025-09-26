Love on social media then marriage lover runs away leaving his girlfriend after just four days टेलीग्राम पर प्यार, मुंबई में शादी; चार दिन बाद ही प्रेमिका को छोड़कर भागा प्रेमी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLove on social media then marriage lover runs away leaving his girlfriend after just four days

टेलीग्राम पर प्यार, मुंबई में शादी; चार दिन बाद ही प्रेमिका को छोड़कर भागा प्रेमी

भदोही में एक युवक को प्यार का बुखार चार दिन में ही उतर गया और प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया। दरअसल, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए प्रेमी युगल शादी की औपचारिकता पूरी कर ली। लेकिन महज चार दिन में ही प्रेमिका को छोड़ कर भाग निकला।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, भदोहीFri, 26 Sep 2025 09:07 PM
share Share
Follow Us on
टेलीग्राम पर प्यार, मुंबई में शादी; चार दिन बाद ही प्रेमिका को छोड़कर भागा प्रेमी

यूपी के भदोही से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक को प्यार का बुखार चार दिन में ही उतर गया और प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया। दरअसल, शुक्रवार को गोपीगंज कोतवाली में एक प्रेमी पर धोखा देने का मामला पहुंचा। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए प्रेमी युगल शादी की औपचारिकता पूरी कर ली। लेकिन महज चार दिन में ही प्रेमी के सिर से प्रेम का भूत उतर गया और वह प्रेमिका को छोड़ कर भाग निकला।

नगर के एक मोहल्ला निवासी किशोर गुजरात प्रांत के सूरत में अपने भाई के साथ रहकर काम करता है। टेलीग्राम के माध्यम से उसका संपर्क छत्तीसगढ़ की एक लड़की हो गया। दोनों में एक दूसरे से बात करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रेम भी परवान चढ़ने लगा। प्यार इस हद तक बढ़ गया कि आनन-फानन में दोनों शादी करने का फैसला कर लिए। 12 सितंबर को मुंबई में परिजनों से छिप कर शादी दोनों ने की। उसके बाद लड़की को लेकर गोपीगंज चकपड़ौना स्थित एक ढाबे पर आ गया। जहां पर कमरा लेकर रहने लगा। तीसरे दिन प्रेमी उसे ढाबे पर छोड़ फरार हो गया। उसका मोबाइल बंद होने और वापस ना आने पर प्रेमिका थाने पहुंची। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जानकारी के बाद आरोपित प्रेमी के भाई को हिरासत में लिया गया है।

ये भी पढ़ें:तुम मुझे अच्छी लगती हो; केजीएमयू में सीनियर ने महिला डॉक्टर से किया छेड़छाड़

बेटी को प्रेमी के साथ देखकर पिता का खौला खून, दोनों को मार दी गोली

उधर, आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज बाईपास मार्ग पर स्थित एक रेस्टोरेंट के पास पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई।

एसपी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि घटना में मसीरपुर गांव आदित्य सिंह (20) और पकड़ी खुर्द गांव निवासी अक्षरा सिंह (15) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल सौ शय्या संयुक्त चिकित्सालय, लालगंज ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

Varanasi Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |