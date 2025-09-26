टेलीग्राम पर प्यार, मुंबई में शादी; चार दिन बाद ही प्रेमिका को छोड़कर भागा प्रेमी

भदोही में एक युवक को प्यार का बुखार चार दिन में ही उतर गया और प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया। दरअसल, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए प्रेमी युगल शादी की औपचारिकता पूरी कर ली। लेकिन महज चार दिन में ही प्रेमिका को छोड़ कर भाग निकला।

यूपी के भदोही से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक को प्यार का बुखार चार दिन में ही उतर गया और प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया। दरअसल, शुक्रवार को गोपीगंज कोतवाली में एक प्रेमी पर धोखा देने का मामला पहुंचा। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए प्रेमी युगल शादी की औपचारिकता पूरी कर ली। लेकिन महज चार दिन में ही प्रेमी के सिर से प्रेम का भूत उतर गया और वह प्रेमिका को छोड़ कर भाग निकला।

नगर के एक मोहल्ला निवासी किशोर गुजरात प्रांत के सूरत में अपने भाई के साथ रहकर काम करता है। टेलीग्राम के माध्यम से उसका संपर्क छत्तीसगढ़ की एक लड़की हो गया। दोनों में एक दूसरे से बात करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रेम भी परवान चढ़ने लगा। प्यार इस हद तक बढ़ गया कि आनन-फानन में दोनों शादी करने का फैसला कर लिए। 12 सितंबर को मुंबई में परिजनों से छिप कर शादी दोनों ने की। उसके बाद लड़की को लेकर गोपीगंज चकपड़ौना स्थित एक ढाबे पर आ गया। जहां पर कमरा लेकर रहने लगा। तीसरे दिन प्रेमी उसे ढाबे पर छोड़ फरार हो गया। उसका मोबाइल बंद होने और वापस ना आने पर प्रेमिका थाने पहुंची। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले की जानकारी के बाद आरोपित प्रेमी के भाई को हिरासत में लिया गया है।

बेटी को प्रेमी के साथ देखकर पिता का खौला खून, दोनों को मार दी गोली उधर, आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज बाईपास मार्ग पर स्थित एक रेस्टोरेंट के पास पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को वाराणसी रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई।