Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLove on Instagram marriage arranged over phone groom leaving with wedding procession betrayed at last moment
इंस्टाग्राम पर मोहब्बत, फोन पर तय हो गई शादी, बारात लेकर निकले दूल्हे को ऐन वक्त पर मिला धोखा

इंस्टाग्राम पर मोहब्बत, फोन पर तय हो गई शादी, बारात लेकर निकले दूल्हे को ऐन वक्त पर मिला धोखा

संक्षेप:

यूपी के सहारनपुर में एक युवक की इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। बातों की बातों में दोनों की मोहब्बत शादी तक पहुंच गई। दूल्हा जब बारात लेकर निकला तो युवती ने धोखा दे दिया।

Dec 04, 2025 08:53 pm ISTDinesh Rathour बड़गांव (सहारनपुर)
share Share
Follow Us on

कहते हैं शादी जैसे अहम जिम्मेदारी की बात बड़े-बुजुर्गों को ही शोभा देती है। कई बार युवक और युवती आपस में रिश्ता तय कर लेते हैं लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता और अगर बात सोशल मीडिया पर दोस्ती से मोहब्बत की हो तो और भी रिस्क हो जाता है। ऐसा ही मामला यूपी के सहारनपुर जिले से सामने आया है। यहां इंस्टाग्राम पर युवक-युवती की दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई। शादी की बातें भी फोन पर ही तय हो गईं। शादी के लिए उतावले लड़के वालों ने तैयारियां शुरू कर दीं। युवक को हल्दी लगी और वह दूल्हा बनकर घोड़ी पर भी चढ़ा और बारात भी लेकर निकला, लेकिन शादी के ऐन वक्त पर दुल्हन ने धोखा दे दिया और प्रेमी से सभी संबंध खत्म कर लिए। दूल्हा बना युवक बार-बार कथित दुल्हन से सपंर्क करने के प्रयास करता रहा, लेकिन उसे बीच रास्ते ही बारात लेकर लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर हुई मुहब्बत से युवक का दिल भी टूट गया। मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, बड़गांव क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का इंस्टाग्राम पर बरेली निवासी युवती से दोस्ती हुई थी। दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो शादी तक बात पहुंच गई। दोनों के बीच फोन पर शादी की तिथि दो दिसंबर की तय की गई। युवक के परिजनों ने उत्साहपूर्वक शादी की तैयारी की। निमंत्रण मिलने पर रिश्तेदार भी घर इकठ्ठा हो गए। युवक को हल्दी और तेल भी लगाया गया। युवक सेहरा बांधकर दूल्हा बना और बैंडबाजों के साथ बारात भी चढ़ी। दूल्हा बरेली बारात ले जाने के लिए बारातियों के साथ देवबंद रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां दूल्हा ने बारात लेकर आने को अपनी होने वाली दुल्हन को फोन मिलाया, तो उसने फोन काट दिया। इसके पश्चात दुल्हन का फोन भी बंद आने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद भी दूल्हे को कोई जवाब नहीं मिला तो उसे बारात लेकर वापस लौटना पड़ा।

कार देने की भी हुई थी बात

बताया जाता है कि युवती द्वारा दहेज में कार देने के आश्वासन पर पांच दिन पहले युवक अपने साथियों के साथ सहारनपुर शोरूम पर गया था, जहां वह ब्रेजा कार पसंद करके आया था। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, मुहब्बत और शादी टूटने से युवक का दिल टूट गया। बताया जाता है कि युवक सदमे भी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Saharanpur News Dulha-dulhan Shadi-barat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |