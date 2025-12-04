इंस्टाग्राम पर मोहब्बत, फोन पर तय हो गई शादी, बारात लेकर निकले दूल्हे को ऐन वक्त पर मिला धोखा

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में एक युवक की इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। बातों की बातों में दोनों की मोहब्बत शादी तक पहुंच गई। दूल्हा जब बारात लेकर निकला तो युवती ने धोखा दे दिया।

कहते हैं शादी जैसे अहम जिम्मेदारी की बात बड़े-बुजुर्गों को ही शोभा देती है। कई बार युवक और युवती आपस में रिश्ता तय कर लेते हैं लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता और अगर बात सोशल मीडिया पर दोस्ती से मोहब्बत की हो तो और भी रिस्क हो जाता है। ऐसा ही मामला यूपी के सहारनपुर जिले से सामने आया है। यहां इंस्टाग्राम पर युवक-युवती की दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई। शादी की बातें भी फोन पर ही तय हो गईं। शादी के लिए उतावले लड़के वालों ने तैयारियां शुरू कर दीं। युवक को हल्दी लगी और वह दूल्हा बनकर घोड़ी पर भी चढ़ा और बारात भी लेकर निकला, लेकिन शादी के ऐन वक्त पर दुल्हन ने धोखा दे दिया और प्रेमी से सभी संबंध खत्म कर लिए। दूल्हा बना युवक बार-बार कथित दुल्हन से सपंर्क करने के प्रयास करता रहा, लेकिन उसे बीच रास्ते ही बारात लेकर लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर हुई मुहब्बत से युवक का दिल भी टूट गया। मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना है।

दरअसल, बड़गांव क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का इंस्टाग्राम पर बरेली निवासी युवती से दोस्ती हुई थी। दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो शादी तक बात पहुंच गई। दोनों के बीच फोन पर शादी की तिथि दो दिसंबर की तय की गई। युवक के परिजनों ने उत्साहपूर्वक शादी की तैयारी की। निमंत्रण मिलने पर रिश्तेदार भी घर इकठ्ठा हो गए। युवक को हल्दी और तेल भी लगाया गया। युवक सेहरा बांधकर दूल्हा बना और बैंडबाजों के साथ बारात भी चढ़ी। दूल्हा बरेली बारात ले जाने के लिए बारातियों के साथ देवबंद रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां दूल्हा ने बारात लेकर आने को अपनी होने वाली दुल्हन को फोन मिलाया, तो उसने फोन काट दिया। इसके पश्चात दुल्हन का फोन भी बंद आने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद भी दूल्हे को कोई जवाब नहीं मिला तो उसे बारात लेकर वापस लौटना पड़ा।