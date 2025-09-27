धर्म के नाम पर मोहब्बत निजी मामला, सड़कों पर हंगामा ठीक नहीं, बरेली बवाल पर बोले राकेश टिकैत

भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटी कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की।

यूपी के हापुड़ में भाकियू टिकैत की किसान महापंचायत में गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल और एमएसपी गारंटी कानून समेत आठ मांग प्रस्ताव पास किए गए। भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटी कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की। बरेली में हुए विवाद को लेकर भी बयान में राकेश टिकैत ने कहा कि धर्म के नाम पर मोहब्बत निजी मामला है इसको लेकर सड़कों पर बवाल ठीक नहीं है।

हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को किसानों की महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। गढ़ रोड स्थिति कृषि उत्पादन मंडी में आयोजित महापंचायत में हजारों किसानों की महापंचायत करीब तीन घंटे तक चली। महापंचायत में बोलेते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ने के मौजूदा दाम ऊंट के मुंह में जीरा है। उन्होंने कहा कि लागत और बढ़ती महंगाई को देखते हुए गन्ने के दाम 500 रुपये कुंतल होने चाहिए।

किसानों से आह्वान किया कि जब अमेरिका जैसे देश टैरिफ बढ़ाकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें भी उनके सामान का विरोध करते हुए उनके उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। स्मार्ट मीटर के विरोध को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी कि स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि तीन कृषि कानूनों में एक मंडी सेक्टर भी था, कानून वापस हो गए, लेकिन मंडी के बाहर फसल उत्पादों की खरीद हो रही है। बाहर खरीद होने से टैक्स नहीं आएगा जिससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, जैसे बिहार में हुआ।

भजन-भोजन एकांत की चीज