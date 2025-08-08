Love Jihad Punjab Married Woman Raped in UP Amroha accused hid his religion लव जिहाद: पंजाब की शादीशुदा महिला से धर्म छिपाकर यूपी में रेप, अकेले छोड़कर भागा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsLove Jihad Punjab Married Woman Raped in UP Amroha accused hid his religion

लव जिहाद: पंजाब की शादीशुदा महिला से धर्म छिपाकर यूपी में रेप, अकेले छोड़कर भागा

पंजाब की शादीशुदा महिला से धर्म छिपाकर यूपी में रेप किए जाने का मामला सामने आया है। करीब छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी युवक बाद में उसे नोएडा में अकेला छोड़कर घर आ गया।

Srishti Kunj संवाददाता, अमरोहाFri, 8 Aug 2025 12:15 PM
पंजाब की शादीशुदा महिला से धर्म छिपाकर यूपी में रेप किए जाने का मामला सामने आया है। करीब छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी युवक बाद में उसे नोएडा में अकेला छोड़कर घर आ गया। दो बच्चों के साथ भटकते हुए बुधवार रात नौगावां सादात पहुंची पीड़िता ने जमुना खास चौकी पर तहरीर दे दी। जानकारी पर पहुंचे हिन्दू संगठन के लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्षेत्र के गांव जमुना खास निवासी युवक कोहिनूर पंजाब के जालंधर में नौकरी करता था। आरोप है कि लगभग छह माह पूर्व उसने अपना नाम राहुल बताकर दूसरे संप्रदाय की एक शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद वह महिला और उसके दो बच्चे को अपने गांव ले आया। दरअसल, महिला के पति की तीन साल पहले एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, वह बेसहारा थी लिहाजा उसने कोहिनूर की बातों पर एतबार कर लिया। आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लिए।

महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने निकाह करने की बात कही। महिला ने धर्म छिपाने के बारे में पूछा तो उसने मारपीट की। बाद में कोहिनूर महिला पर अपना धर्म अपनाने के लिए दवाब बनाने लगा। महिला ने विरोध किया तो उसने मारपीट की, नोएडा में छोड़कर भाग आया। करीब चार महीने पहले पीड़िता ने एसपी कार्यालय और नौगावां सादात थाने में तहरीर देते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी लेकिन मामले में पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सीएम योगी से गुहार

इसके बाद बुधवार को महिला दोनों बच्चों को लेकर जमना खास पुलिस चौकी पहुंची और आरोपी पर कार्रवाई की जिद लिए दो घंटे तक बैठी रही। इस दौरान पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ दिलाने की मांग की। धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला होने पर हिन्दू संगठन के लोग भी चौकी पर पहुंच गए व जमकर हंगामा किया। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने मामले में आरोपी कोहिनूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

