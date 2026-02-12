लखनऊ में लव जिहाद; प्यार का झांसा देकर हिंदू लड़कियों को फंसाया, धर्मांतरण का खेल खुला

संक्षेप: लखनऊ में प्यार और नौकरी का झांसा देकर स्पा सेंटर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोपियों ने विशेष रूप से उन लड़कियों को टारगेट किया जो पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहरों से लखनऊ आई थीं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां नौकरी और प्यार का झांसा देकर हिंदू लड़कियों को 'लव जिहाद' के जाल में फंसाने वाले एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एफआईआर के अनुसार मुस्लिम युवक नाम और धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे और बाद में उन पर धर्मांतरण का दबाव डालते थे।

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल के केंद्र में लखनऊ का स्पा सेंटर था। आरोपियों ने विशेष रूप से उन लड़कियों को टारगेट किया जो पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहरों से लखनऊ आई थीं। उन्हें नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था। एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे और कई अन्य लड़कियों को दोस्ती के नाम पर फंसाया गया और फिर नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण किया गया।

फर्जी पहचान और ब्लैकमेलिंग इस मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों, कामरू जमाल और कमर हयात को नामजद किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कामरू जमाल ने लड़कियों को धोखे में रखने के लिए अपना नाम 'राहुल' रखा था, जबकि कमर हयात खुद को 'सोनू' बताता था। आरोपियों ने लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे, जिनके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़कियों पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जाता था।

पुलिस की तैयारी के लिए आई थी पीड़िता शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता ने बताया कि वह साल 2024 में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए अमेठी से लखनऊ आई थी। यहां कमरू जमाल नाम के युवक ने राहुल बनकर दोस्ती की। फिर नौकरी दिलाने का झांसा देकर कमरे पर बुलाया और धोखे से बीयर पिलाई। उसे प्यार के झूठे वादे किए और बाद में उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। उसके अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर स्पा सेंटर में जबरन काम कराया।