Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLove betrayed on Instagram boyfriend abandons girlfriend at the station and runs away
इंस्टाग्राम वाले प्यार ने दिया धोखा, स्टेशन पर चकमा देकर भागा आशिक, प्रेमिका ने रो-रोकर सुनाया हाल

इंस्टाग्राम वाले प्यार ने दिया धोखा, स्टेशन पर चकमा देकर भागा आशिक, प्रेमिका ने रो-रोकर सुनाया हाल

संक्षेप:

कुशीनगर से सोशल मीडिया पर पनपे प्यार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम के जरिए युवक से प्यार करने वाली झारखंड की युवती ने उसके साथ बेंगलुरु के एक मंदिर में शादी करने का दावा किया है। आरोप है कि शादी के बाद युवक उसे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया।

Jan 01, 2026 11:28 am ISTPawan Kumar Sharma कुशीनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां इंस्टाग्राम से प्यार करने वाली युवती ने युवक के साथ बेंगलुरु स्थित मंदिर में शादी कर ली। अब युवती कप्तानगंज थाने में न्याय की गुहार लगा रही है। आरोप है कि कप्तानगंज थाने के बभनौली के रहने वाले युवक ने उसे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। युवती झारखंड की मूल निवासी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुशीनगर के रहने वाले एक युवक का इंस्टाग्राम के माध्यम से झारखंड के एक युवती से प्यार हो गया। युवती का आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया। डेढ़ साल तक बात करने के बाद शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर बेगलुरू लेकर चला गया। वहां संबंध बनाने के बाद 15 फरवरी 2024 को बेंगलुरू के एक मंदिर में शादी किया। दोनों एक साथ 2 महीने तक बेंगलुरु में रहे, फिर युवक मई 2025 में गांव लाया। उसके घर 4 से 5 दिन रहने के बाद उसे महराजगंज के घुघली थाने के शीतलापुर स्थित मौसी के घर ले गया। वहां पर 7 दिन तक रखा। वहां पर युवक और उसकी मौसी दोनों घर जाने के लिए दबाव बनाने लगे।

ये भी पढ़ें:सिरफिरे की छेड़खानी से तंग छात्रा ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड का वीडियो वायरल

स्टेशन पर चकमा देकर भागा आशिक

इसके बाद वह बेंगलुरु ले जाने के बहाने कप्तानगंज स्टेशन लाकर छोड़ दिया और चकमा देकर फरार हो गया। उसके बाद युवती ने कप्तानगंज स्टेशन से थाने पहुंची और रो-रोकर न्याय की गुहार लगाई। युवती का आरोप है कि पुलिस मदद नहीं कर रही है। वहीं, इस संबंध में थानाध्यक्ष कप्तानगंज दीपक सिंह ने बताया कि यह मामला पुराना है, युवती ने पुलिस से संपर्क किया है। युवती और युवक को थाने बुलाया गया है। उसकी हर संभव मदद की जायेगी। प्रेमी और प्रेमिका प्यार करने के पहले से शादीशुदा है। उसका एक बच्चा भी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |