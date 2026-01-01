इंस्टाग्राम वाले प्यार ने दिया धोखा, स्टेशन पर चकमा देकर भागा आशिक, प्रेमिका ने रो-रोकर सुनाया हाल

संक्षेप: कुशीनगर से सोशल मीडिया पर पनपे प्यार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम के जरिए युवक से प्यार करने वाली झारखंड की युवती ने उसके साथ बेंगलुरु के एक मंदिर में शादी करने का दावा किया है। आरोप है कि शादी के बाद युवक उसे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया।

यूपी के कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां इंस्टाग्राम से प्यार करने वाली युवती ने युवक के साथ बेंगलुरु स्थित मंदिर में शादी कर ली। अब युवती कप्तानगंज थाने में न्याय की गुहार लगा रही है। आरोप है कि कप्तानगंज थाने के बभनौली के रहने वाले युवक ने उसे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। युवती झारखंड की मूल निवासी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुशीनगर के रहने वाले एक युवक का इंस्टाग्राम के माध्यम से झारखंड के एक युवती से प्यार हो गया। युवती का आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किया। डेढ़ साल तक बात करने के बाद शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर बेगलुरू लेकर चला गया। वहां संबंध बनाने के बाद 15 फरवरी 2024 को बेंगलुरू के एक मंदिर में शादी किया। दोनों एक साथ 2 महीने तक बेंगलुरु में रहे, फिर युवक मई 2025 में गांव लाया। उसके घर 4 से 5 दिन रहने के बाद उसे महराजगंज के घुघली थाने के शीतलापुर स्थित मौसी के घर ले गया। वहां पर 7 दिन तक रखा। वहां पर युवक और उसकी मौसी दोनों घर जाने के लिए दबाव बनाने लगे।